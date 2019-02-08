В Туркестане показали, как будет развиваться областной центр.

Жилые комплексы, здание музея Ходжи Ахмеда Яссауи, новая площадь, музыкальные фонтаны, амфитеатр и стадион на 7000 мест — далеко не весь перечень объектов, которые появятся в Туркестане в ближайшие два года.

При этом, по словам главного архитектора Туркестанской области Еркина Жусипова, новые объекты в городе будут строить в восточном стиле с использованием новых технологий, и привлечением зарубежных специалистов. «При восстановлении старого городища, будут применены передовые технологии. При этом будут сохранены исторические ценности.

Конечно, часть строений будет снесена, земли будут изъяты для государственных нужд. Также будут восстановлены малые мавзолеи наших мыслителей и философов», — сказал Жусипов. По словам Жусипова, в ближайшие годы в историческом городе появится административно-деловой центр.

Планируется возведение зданий акимата, правоохранительных органов, прокуратуры, суда, а также объектов социально-культурного назначения. А на площади в 300 гектаров построят многоэтажные дома. Старый железнодорожный вокзал власти намерены капитально отремонтировать.

Ранее были представлены эскизы некоторых объектов, которые будут строиться за счет фонда «Самрук-Казына», крупных компаний, а также акиматов регионов. Подарки от регионов: как будут выглядеть новые здания в Туркестане.