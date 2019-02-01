«Как мы все знаем, не все работодатели заключают трудовые договоры и должным образом оформляют трудовые отношения со своими сотрудниками, тем самым вынуждая последних получать зарплату в конвертах», — обращается на своей странице в facebook вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев.

Это приводит к тому, что права работников остаются абсолютно незащищенными: руководитель может попросту уволить любого из них без какого-либо объяснения причин.

Помимо этого, не идут пенсионные отчисления, и человек, достигший пенсионного возраста, остается у «разбитого корыта», у него не идут и социальные выплаты и официальный трудовой стаж.

Но самое главное, в случае возникновения, не дай Бог, страхового случая – производственной травмы, он или его семья не получит какой-либо компенсации, поскольку будет очень сложно доказать, что он состоял в трудовых отношениях.

Для предотвращения подобных ситуаций, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА в прошлом году ЗАПУСТИЛО ПРОЕКТ «ЗАКЛЮЧИТЕ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР».

По его итогам, в 2018 году, более 10 ТЫС. РАБОТОДАТЕЛЕЙ легализовали трудовые отношения с работниками, ЗАКЛЮЧИВ БОЛЕЕ 37,9 ТЫС. ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ.

Следовательно, в рамках данной акции почти 38 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ- теперь их трудовые права защищены, и они получают все положенные по закону льготы: за них платят пенсионные и социальные отчисления.

Данная работа будет активно продолжена нами в текущем году. Хочу призвать всех, кто еще работает без трудового договора и получает зарплату в конвертах — не идти на поводу у недобросовестных работодателей, не позволять обманывать себя, для вас это влечёт большие риски и ваши права могут быть серьезно ущемлены. ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРОВ И ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ — ЭТО РИСК БЫТЬ ОБМАНУТЫМ Призываю всех позаботиться о себе прямо сейчас, и тогда государство сможет встать на вашу защиту. В случае, если работодатель принуждает вас идти на такой шаг, звоните на наш тел доверия т. 8(7172) 74 34 91 или пишите нам в социальных сетях.

— теперь их трудовые права защищены, и они получают все положенные по закону льготы: за них платят пенсионные и социальные отчисления.

Данная работа будет активно продолжена нами в текущем году.

Хочу призвать всех, кто еще работает без трудового договора и получает зарплату в конвертах — не идти на поводу у недобросовестных работодателей, не позволять обманывать себя, для вас это влечёт большие риски и ваши права могут быть серьезно ущемлены.