В Департаменте полиции Туркестанской области объяснили, зачем в ведомстве подали заявку на покупку массажного кресла, передает Tengrinews.kz.

Выяснилось, что для улучшения психологического и эмоционального состояния сотрудников правоохранительных органов в 2014 году была введена должность инспектора-психолога. В его функции входит психологическая работа с полицейскими.

«Только за 2018 год к инспектору-психологу Управления внутренних дел Туркестана за психологической помощью сотрудники обратились 472 раза. К слову, данная практика психологической подготовки сотрудников полиции в настоящее время распространена и успешно действует во многих странах мира», — отметили в пресс-службе.

Департамента полиции Туркестанской области. Как отметили в полиции, для качественной и полноценной работы кабинеты психологов были оборудованы всем необходимым для психологической релаксации, в том числе массажным креслом.

«На основании поданной психологом УВД заявки и с учетом всех законодательных норм управление внутренних дел Туркестана 13 июля 2018 года внесло ценовое предложение на сумму 750 тысяч тенге по текущей рыночной стоимости на приобретение массажного кресла для кабинета психологической релаксации. В тендере принимали участие семь потенциальных поставщиков. В результате тендер на приобретение массажного кресла выиграло ИП с минимальной ценой 422 тысячи тенге», — объяснили в пресс-службе Департмента полиции Туркестанской области.

Ранее на коллегии АДГСПК рассказали о проблемах в системе проведения госзакупок. В качестве одного из примеров привели случай с заявкой на покупку массажного кресла для полицейских Туркестанской области.