Полиция Туркестана хотела приобрести массажное кресло через госзакупки. Об этом заявил член специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии Рахим Ошакбаев, передает Tengrinews.kz.

Он отметил четыре проблемы, которые возникают в системе госзакупок: завышение цены, увеличение сумм заключенных договоров, утяжеление технических спецификаций и приобретение нецелесообразных товаров, работ и услуг.

«В 2018 году порядка 72 процентов всех государственных закупок, на наш взгляд, были проведены с ограничением конкуренции. (…) И только около 30 процентов госзакупок были проведены, мы считаем, с надлежащей конкурентной средой», — заявил Рахим Ошакбаев на коллегии по итогам работы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции за 2018 год.

Ошакбаев привел несколько примеров того, как в Казахстане приобретаются нецелесообразные для госслужащих товары.

«Вот в настоящий момент Управление внутренних дел Туркестана хочет закупить кресла массажные суммой 422 тысячи. Зачем массажное кресло по такой большой цене, мы недоумеваем… Вот подобная система мониторинга позволяет на ранней стадии выявлять и как минимум информировать исполнителей, организаторов закупок, что их закупки выглядят не очень красиво», — заявил член специальной мониторинговой группы.

«Чтобы ограничить конкуренцию, объявляется тендер, занижается цена радикально, чтобы на него никто не пришел. Очень большой объем и нереальная цена — все смотрят. Это невозможно исполнить. Но приходит один поставщик, заключает договор, и потом с помощью десяти дополнительных соглашений эта сумма без увеличения объема увеличивается до более пяти миллиардов тенге. Это явление очень распространено», — резюмировал Рахим Ошакбаев.