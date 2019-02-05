Сутки просидели жители 200 домов без природного газа.

В Шымкенте авария на пересечении улиц Ташенова и Макарова могла бы остаться просто проблемой двух водителей, если бы ДТП не произошло возле газопровода среднего давления. Один из автомобилей врезался в трубу и число пострадавших от этого выросло до нескольких сотен. Примерно столько людей в результате порыва остались в мороз без газа.

Любовь Жилибовская, жительница ул. Макарова: «В 6 часов это произошла авария, две машины стукнулись. Здесь всё начало гудеть. Так стукнулись, дом содрогнулся. Вышли все люди, не могут ни газ закрыть, не работает газовая задвижка. С шести часов вечера звоним, приезжают, говорят, что нет материала, ждите до утра, до утра ждём. Двести домов без газа» Представляете, 200 домов — это сколько людей? »

Надежда Подольская, жительница ул. Саратова: «Согласна, что такая авария, люди пострадали, но сейчас грянет мороз перемёрзнут трубы, кто тогда будет отвечать? Кто будет наши затраты и проблемы оплачивать? Сидим в холоде… у многих дети».

Но и утром следующего дня проблема не разрешилась. Подъехавшие на место аварии газовики, по словам жильцов, лишь после обеда приступили к работам. На это у руководителей газового хозяйства были веские причины.

Акаш Ниятбеков, заместитель директора ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак: «Там были приняты срочные меры по определению масштабов аварии, сколько материалов надо и сколько работы предстоит провести».

Все необходимые материалы к месту аварии подвезены. До конца рабочего дня порыв был устранён. Эту, из-за резкого похолодания, морозную ночь жители домов проведут в теплых домах.

Данияр Худайбергенов