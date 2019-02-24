В Шымкенте проходит лично-командный Кубок и Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

24 февраля в спортивной базе «Биiк» города Шымкент стартовал лично-командный Кубок и Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин. Соревнования продлятся до 2 марта.

В соревнованиях принимают участие 142 атлета (81- мужчины, 41 – женщины) из 11 областей и трех городов Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент).

Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников:

Данный старт является республиканским, уровень соревнований достаточно высокий.

Многие первые номера на этом турнире выступать не будут, сейчас они усиленно готовятся к чемпионату Азии. К тому же, многие из них принимали участие в Кубке ЕГАТ в Тайланде и Кубке Катара.

Надеюсь, что мы узнаем новые имена талантливых ребят. Наиболее сильные команды на этих соревнованиях из Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.

В рамках проходящего старта руководство Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан провело встречу с членами Национальной сборной команды и тренерским составом. Были обсуждены вопросы улучшения условий тренировочных сборов, подготовки к предстоящему Чемпионату Азии и антидопинговой политики.