​В Шымкенте создано новое государственное коммунальное предприятие при управлении архитектуры — Шымкентгенплан.

Новое подразделение должно привести в архитектурный порядок все улицы города. В штате работают 26 человек — это дизайнеры, топографы, и архитекторы, сообщает Еlitar.kz

Главная задача организации — подготовка проектных планов. Участки, которые попадают на так называемую «красную» линию, так же будут отмечены на сайте.

Справки из горархитектуры жители города теперь также могут получить, не выходя из дома. Как отмечают создатели сайта, благодаря цифровизации можно исключить массу проблемных нюансов и при заключении сделок по купле-продаже участков. Кроме того на сайте можно получить адрес объекта и даже адресную справку.