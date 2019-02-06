Сегодня ночью в Шымкенте в частном доме убита супружеская пара.

По факту убийства супружеской пары в городе Шымкенте начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Назначен ряд экспертиз.

На оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц задействован весь личный состав Департамента полиции города Шымкента.