Дорогостоящий трансформатор по запчастям попытались разобрать несколько жителей Шымкента.

Инцидент произошел в ночь с 14 по 15 февраля. Около двух часов ночи на пульт 102 поступило сообщение о том, что на одном из участков, расположенных в новостройке Шымкент-сити находятся несколько подозрительных человек. К месту происшествия прибыли сотрудники седьмой роты ДПС. Полицейские города оперативно задержали любителей легкой наживы.

Марат Тилеуов, инспектор ДП Шымкента: «С центра оперативного управления к нам поступило сообщение о том, что на территории предприятия «Стройдорсервис» находятся подозрительные люди. Экстренно прибыв на место, мы оцепили территорию и задержали четырех мужчин, которые пытались украсть по запчастям дорогостоящий трансформатор».

Один из задержанных, 1989 года рождения, сообщил, что на это дело пошел впервые. Среди тех, на кого надели наручники есть и те, кто ранее был судим за грабеж. Полицейским воры рассказали, что хотели сдать собранную в трансформаторе медь в пункт приема металлолома.

Задержанных доставили в Каратауский РОВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (Кража). Проводится досудебное расследование.