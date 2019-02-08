Жители 60-квартирного дома 8 микрорайона Шымкента обратились к журналистам за помощью. По их словам больше недели они вынуждены жить без газа.

Вернуться во времена конца 90-х им пришлось после того, как в систему газоснабжения дома попала вода. Газ должна была подключить обслуживающая компания и под шумок с ними даже заключили договор на обслуживание. Но ее специалисты только разводят руками – подключить газ они не могут – в доме слишком много нарушений. И, судя по всему, проблема эта решится нескоро.

Тамара Федоровна говорит, что самовар ее выручает уже не первый день. Вспомнить все прелести жизни конца 90-х ей пришлось неделю назад, когда один из ее соседей перепутал две трубы – подачи газа и воды.

Жители дома требуют, чтобы им подключили газ. Говорят, водные процедуры для них уже стали мечтой. И судя по всему, мечта эта отдвигается на неопределенный срок.

Но у представиетелей газоснабжающей организации своя правда. Проточные водонагреватели или газовые колонки устанавливать в этом доме категорически запрещено. Рано или поздно это может привести к трагедии.

Люди и рады отказаться от газовых колонок. Только горячего водоснабжения дом этот не видел лет 20, — говорят они, — с того момента, как перестала существовать бойлерная.

Так или иначе, сейчас восстанавливать бойлерную никто не собирается. А люди решают свои проблемы так, как могут, а именно покупая проточные водонагреватели: без горячей воды в квартире не выжить. Но специалисты газоснабжающей организации говорят, что газ подключат только после того, как жильцы избавятся от газовых колонок.