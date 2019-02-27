Полицейские региона вернули пропавшую без вести девочку домой. Причиной ухода — семейная ссора с родителями.

» 26 февраля 2019 года в дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, которая после семейной ссоры ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в ДП Туркестанской области.

— На розыск пропавшей 13-летней девочки ориентировали весь личный состав Шардаринского РОП и криминальной полиции ДП Туркестанской области. Было установлено ее местонахождение. Оперативники, изучив круг знакомых и друзей пропавшей девочки, нашли ее у подруги. Ее вернули домой к родителям, — говорится в сообщении.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям внимательнее относиться к своим детям, так как причинами пропажи детей могут быть халатное отношение к ребенку, недопонимание в семье и трудности переходного возраста.

Если Ваш ребенок пропал, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102», предоставив приметы и фотографии пропавшего — это поможет быстро найти ребенка. Ведь розыск несовершеннолетних, в отличие от взрослых, начинается сразу же в день обращения и время в этом случае имеет ключевое значение.