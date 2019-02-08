Как рассказали в газоснабжающей организации, трагедия произошла 8 февраля в п. Бешкубыр с/о Кошкарата.

В результате отравления угарным газом погибли мужчина 1986 года рождения, женщина 1993 года рождения и двое детей 2015 и 2016 года рождения, сообщает Еlitar.

Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть четырех человек. О происшествии в газоснабжающую организацию сообщил врач районной больницы.

Прибыв по адресу, специалисты АДС выявили, что в дымоходе отсутствует тяга — на выходе из крыши он был обрушен.