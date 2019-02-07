В мессенджерах распространяют голосовое сообщение, в котором мужской голос говорит о том, что в Казахстане идет амнистия штрафов автовладельцев. В МВД прокомментировали ситуацию, передает Tengrinews.kz.

«Идет амнистия штрафов. Те штрафы, которые не попали в суд, их удаляют. Если хотите, оказывается, можно попасть под амнистию и удалить штрафы. Надо ехать в ЦОН на Достыке и в центре на «Кайтпас 2», — говорит мужчина в распространяемом сообщении. В МВД заявили, что амнистии нет.

«Рассылка в WhatsApp об амнистии административных штрафов за нарушение ПДД не соответствует действительности», — сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.