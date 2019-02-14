На отчетной встрече начальника департамента полиции Шымкента наградили Оралкуль Айтжанову. Женщине вручили благодарственное письмо.

В своем обращении главный полицейский третьего мегаполиса поблагодарил женщину и пожелал успехов.

«Спасибо за такое внимание, но это долг каждого гражданина. Я тот день помню, как сейчас, я была на улице, решила подышать свежим воздухом. Тут услышала крик ребенка, сразу побежала и начала стучаться в подъезд. Не знаю как, дверь открылась, а там этот изверг. Я начала его бить, пока он убегал, я позвонила родителям, сообщила. Потом побежала за ним, я его повалила, но потом не справилась. Не дай Бог такого никому», — сказала Оралкуль Айтжанова.

Напомним, летом 2018 года в одном из многоэтажных домов, в подъезде, на маленького мальчика напал педофил, спасла его неравнодушная соседка.