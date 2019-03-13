В Шымкенте обсудили программу «7-20-25»

Состоялось заседание ревизионной комиссии ШГФ партии «Нұр Отан» и общественного Совета по борьбе с коррупцией. В нем приняли участие секретарь маслихата города Шымкента Г. Ташкараев, депутаты, руководитель управления строительства А. Рабаев, представители жилищной инспекции, Нацбанка.

На встрече были рассмотрены вопросы обеспечения жителей жильем по поручению Главы государства, а также улучшения оказания государственных услуг населению.

Как сообщил руководитель АО «Баспана» Касымбек Маликов, в рамках программы «7-20-25» по городу Шымкенту поступило 340 заявлений, из них 166 получили положительное решение. Также были обсуждены механизмы жилищной программы и новшества.