Прием документов на жилье

В Шымкенте обсудили программу «7-20-25»

Состоялось заседание ревизионной комиссии ШГФ партии «Нұр Отан» и общественного Совета по борьбе с коррупцией. В нем приняли участие секретарь маслихата города Шымкента Г. Ташкараев, депутаты, руководитель управления строительства А. Рабаев, представители жилищной инспекции, Нацбанка.

166 шымкенцев получили одобрение на получение жилья по программе "7-20-25"   На встрече были рассмотрены вопросы обеспечения жителей жильем по поручению Главы государства, а также улучшения оказания государственных услуг населению.

Как сообщил руководитель АО «Баспана» Касымбек Маликов, в рамках программы «7-20-25» по городу Шымкенту поступило 340 заявлений, из них 166 получили положительное решение. Также были обсуждены механизмы жилищной программы и новшества.

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