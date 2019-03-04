В Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили, какие семьи считаются многодетными в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«С 1 января 2018 года отменили спецгоспособие для многодетных (вместо этого введена адресная социальная помощь), а само понятие «многодетная семья» так и осталось — четыре и более детей. Это прописано в Кодексе «О браке и семье» от 26 декабря 2011 года, 518, статья 1, подпункт 17-2″, — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста)», — говорится в кодексе.

По закону «О пенсионном обеспечении» женщины, родившие либо усыновившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию раньше, при достижении 53 лет. С 1 января 2019 года пенсионный возраст для женщин составляет 59 лет, к 2027 году он достигнет 63 лет. Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев поручил усилить помощь многодетным матерям.

«Поручаю правительству для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, повысить критерий оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге)», — сказал Глава государства.

Выплаты по 20 789 тенге на ребенка малообеспеченным многодетным семьям начнутся с 1 июля 2019 года. Кроме того, правительству поручено построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малобеспеченных семей из числа многодетных. Также в Казахстане создадут механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента через систему «Жилстройсбербанка».