5 простых шагов приобретения доступного жилья «Нұрлы жер»

по программе «7-20-25»

АО «Ипотечная организация «Баспана», Алматы, 4 марта. Алгоритм покупки жилья государственной программы «Нұрлы жер» через программу «7-20-25» идентичен механизму приобретения квартиры через частные строительные компании, сообщает Ипотечная организация «Баспана». Разница лишь в том, что продавцом недвижимости выступают местные акиматы.

Шаг первый. После того как акиматы объявят о начале реализации и доступном количестве жилья для участников «7-20-25», необходимо обратиться в акимат и забронировать понравившуюся квартиру. А также необходимо пойти в один из банков-участников программы «7-20-25», написать заявление на получение кредита и предоставить все необходимые документы. Предупредить акимат о том, что все необходимые документы сданы в банк и при необходимости продлить бронь.

Шаг второй. Банк рассматривает все документы заемщика на соответствие условиям Программы «7-20-25» и одобряет (либо не одобряет) выдачу ипотечного кредита. Если ипотеку одобрили, заемщик получает у банка гарантийное письмо и передает акимату. Акимат готовит договор купли-продажи.

Шаг третий. Нотариус должен заверить договор купли-продажи. Далее, по решению и согласованию с банком заемщик вносит первоначальный взнос либо в банк, либо на счет акимата. Заемщик регистрирует договор купли-продажи в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН) или через нотариуса (онлайн на EGOV.KZ). Зарегистрированный договор купли-продажи необходимо предоставить банку.

Шаг четвертый. Заявитель подписывает в банке: договор займа, график платежей, договор залога приобретаемого жилья. Договор залога приобретаемого жилья заемщик регистрирует в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН) или через нотариуса (онлайн на EGOV.KZ). После государственной регистрации договора залога приобретаемого жилья банк перечисляет сумму займа в акимат.

Шаг пятый и самый приятный. Гражданин получает ключи от новой квартиры и переезжает в свое жилье.

Департамент внешних коммуникаций АО «Ипотечная организация «Баспана»