В преддверии весеннего праздника женственности и красоты предлагаем прекрасной половине города забыть про слово «ДИЕТА» хотя бы на пару дней! Рецепты, которые мы для вас подобрали, полюбятся всей семье.
Первый и самый важный «рецепт»:
берете за ручку вашего мужчину и не забываем взять наличные;
идете в ближайший супермаркет или рынок;
открываете газету «РАБАТ», находите страницу с рецептами;
закупаете продукты по списку;
отправляетесь с любимым на кухню и начинаете творить!
МЯСНОЙ РУЛЕТ ИЛИ КАК МНОГИЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ – ШНИЦЕЛЬ
Ингредиенты:
* мясо курицы или говядина (вы можете взять любое мясо на своё усмотрение) – я взяла 2 куриные грудки (готовится быстрее);
* ветчина – можно взять нарезную, а можно на развес – вес будет зависеть от того, на сколько персон будете готовить;
* сыр плавленый, не в баночках, а именно в пакетиках (я брала хохланд) – 1 большую пачку;
* горчица – 2-3 столовые ложки;
* панировочные сухари – 1 пакетик;
* яйца – 1-2 шт.;
* мука – 4-5 ст.л.;
* соль и перец по вкусу;
* оливковое масло (для обжарки).
Дополнительно: молоточек для отбивания мяса, бумага для выпечки, зубочистки.
P.S. По желанию можно добавить в начинку немного жареных грибов.
Приготовление:
— снимаем кожицу с куриных грудок и избавляемся от костей. Грудки (или мясо) моем, их надо обсушить и нарезать вдоль на плоские кусочки;
— отбиваем мясо с двух сторон;
— далее посыпаем перцем и солью каждую грудку и смазываем тонким слоем горчицы;
— вторым слоем выкладываем кусочек ветчины (нужно порезать потоньше);
— третьим слоем укладываем пласт сыра, можно и два, по желанию;
— каждую грудку аккуратно заворачиваем в рулет и фиксируем зубочистками с двух сторон;
— перекладываем готовые рулеты на блюдо и на 15 минут убираем в морозильную камеру;
— тем временем включаем духовой шкаф и подготавливаем ингредиенты для панировки: яйцо, мука и панировочные сухари;
— прежде чем отправить рулет в духовку, его необходимо обжарить на сковороде;
— обваливаем рулет в муке, затем в яйце и уже потом в панировочных сухарях;
— обжариваем рулеты с обеих сторон до золотистой корочки (на среднем огне), перекладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Отправляем в разогретую духовку до 180-200 градусов на 20-25 минут до полной готовности.
На гарнир можно подать: рис, тушеные или свежие овощи, обжаренные грибы с зеленью.
САЛАТ «БОЖЬЯ КОРОВКА»
Ингредиенты:
* печенье «Крекер» (круглое);
* плавленый сыр – 1 маленькая баночка;
* помидоры черри – штук 10 будет достаточно;
* маслины – 1 баночка, но вам понадобится штуки 3-4. В некоторых супермаркетах есть отделы, где на развес можно купить как оливки так и маслины;
* красная рыба – 100-200 грамм;
* укроп, листья салата, петрушка, немного оливкового масла.
Приготовление:
— на плоскую тарелку выкладываем листья салата, предварительно помыв их;
— печенье смазываем сыром, затем небольшой кусочек рыбы (порезать на тонкие пласты) и укладываем на тарелку;
— черри режим пополам и делаем надрез (как на фото) и укладываем на смазанное печенье;
— из маслин сооружаем небольшие кружочки – это будет головка божьей коровки;
— одну маслину измельчаем на мелкие кусочки, которыми будем украшать «спинку насекомого»;
— в небольшую емкость добавляем несколько капель оливкового масла и высыпаем туда измельченную маслину. С помощью зубочистки украшаем черри;
— из веточек укропа или петрушки сооружаем крылышки;
— с помощью зубочистки и майонеза пририсовываем глазки.
Убираем в прохладное место и ждем гостей.
САЛАТ «ПОДСОЛНУХ»
Ингредиенты:
* куриная грудка (можно заменить говядиной) – 300 грамм (отварная);
* шампиньоны – 300 грамм;
* лук –1 шт.;
* яйцо – 4 шт.;
* сыр – 150 грамм;
* маслины – 1/2 баночки (без косточек);
* чипсы – 1 баночка (маленькая Pringles);
* масло растительное –1 ст. л. (для жарки);
* майонез – 200 грамм;
* соль по вкусу.
1. Яйца отварите, остудите, очистите. Отварную куриную грудку (или мясо) нарежьте мелкими кусочками. Лук и шампиньоны помойте, очистите. Сыр натрите на мелкой терке.
2. 3 желтка натрите на мелкой терке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость. Маслины разрежьте вдоль на две половинки. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу.
3. Выкладывайте салат слоями. Первый слой – куриное мясо соедините с 2 ст.л. майонеза. Второй слой – поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза. Третий слой – натертые яйца, майонез. Четвертый – натертый сыр, майонез. Пятый – тертый желток.
Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин. По краям салат оформите крупными чипсами. Приятного аппетита!
ДЕСЕРТ – «ТАРТ С НУТЕЛЛОЙ»
Ингредиенты:
* мука – 180 грамм;
* сахарная пудра – 55 грамм;
* холодное сливочное масло – 115 грамм;
* шоколадно-ореховая паста – 250 грамм;
* кукурузный крахмал – 20 грамм;
* сливки (33%), можно 20% – 500 мл;
* соль – 1 щепотка;
* крупное яйцо – 1 шт.;
* украшения на свой вкус (фундук, кокосовая стружка, кондитерская посыпка).
Приготовление:
— приготовьте песочное тесто: в просеянную муку добавьте сахарную пудру, щепотку соли, измельченное холодное сливочное масло. Тесто перетрите руками в мелкую крошку и добавьте яйцо;
— замесите тесто и переложите его в пищевую пленку. Оставьте тесто в холодильнике на 2 часа. Затем раскатайте тесто в пласт круглой формы и выложите его в смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой форму для выпекания;
— отправьте основу в морозилку на 30 минут. Затем накройте тесто фольгой и засыпьте рисом или керамическими шариками (гречневая крупа тоже подойдет), чтобы при выпекании дно не вспухало. Выпекайте основу в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут;
— приготовьте начинку: часть сливок размешайте с крахмалом. Добавьте эту смесь к остальным сливкам, шоколадно-ореховой пасте и щепотке соли;
— поставьте на огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Варите три минуты, после чего перелейте ее в тарт;
— украшать на свое усмотрение;
— остудите тарт в холодильнике 3-4 часа.
Приятного аппетита!
«ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ»
Для приготовления витаминного чая вам потребуется:
* вода – 500 мл;
* каркаде – 2 ч. л.;
* изюм – 2 ст. л.;
* имбирь – 2-3 кружочка (или 1/2 ч. л. молотого);
* апельсин – 1 долька;
* лимон – 1 долька;
* яблоко – 1 долька;
* кардамон – 1 шт.;
* корица – 1 палочка (или 1/3 ч. л.);
* сахар – по вкусу.
Сложить все составляющие витаминного напитка в чайник, залить крутым кипятком. Дать настояться около 10-15 минут. Затем чай перемешать, слегка подавив фрукты. Подавать витаминный чай горячим! По вкусу можно добавить сахар или мед.
Мы желаем вам вкусного праздника и удачных кулинарных экспериментов!
Наталья Провозина