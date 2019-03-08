В преддверии весеннего праздника женственности и красоты предлагаем прекрасной половине города забыть про слово «ДИЕТА» хотя бы на пару дней! Рецепты, которые мы для вас подобрали, полюбятся всей семье.

Первый и самый важный «рецепт»:

берете за ручку вашего мужчину и не забываем взять наличные;

идете в ближайший супермаркет или рынок;

открываете газету «РАБАТ», находите страницу с рецептами;

закупаете продукты по списку;

отправляетесь с любимым на кухню и начинаете творить!

МЯСНОЙ РУЛЕТ ИЛИ КАК МНОГИЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ – ШНИЦЕЛЬ

Ингредиенты:

* мясо курицы или говядина (вы можете взять любое мясо на своё усмотрение) – я взяла 2 куриные грудки (готовится быстрее);

* ветчина – можно взять нарезную, а можно на развес – вес будет зависеть от того, на сколько персон будете готовить;

* сыр плавленый, не в баночках, а именно в пакетиках (я брала хохланд) – 1 большую пачку;

* горчица – 2-3 столовые ложки;

* панировочные сухари – 1 пакетик;

* яйца – 1-2 шт.;

* мука – 4-5 ст.л.;

* соль и перец по вкусу;

* оливковое масло (для обжарки).

Дополнительно: молоточек для отбивания мяса, бумага для выпечки, зубочистки.

P.S. По желанию можно добавить в начинку немного жареных грибов.

Приготовление:

— снимаем кожицу с куриных грудок и избавляемся от костей. Грудки (или мясо) моем, их надо обсушить и нарезать вдоль на плоские кусочки;

— отбиваем мясо с двух сторон;

— далее посыпаем перцем и солью каждую грудку и смазываем тонким слоем горчицы;

— вторым слоем выкладываем кусочек ветчины (нужно порезать потоньше);

— третьим слоем укладываем пласт сыра, можно и два, по желанию;

— каждую грудку аккуратно заворачиваем в рулет и фиксируем зубочистками с двух сторон;

— перекладываем готовые рулеты на блюдо и на 15 минут убираем в морозильную камеру;

— тем временем включаем духовой шкаф и подготавливаем ингредиенты для панировки: яйцо, мука и панировочные сухари;

— прежде чем отправить рулет в духовку, его необходимо обжарить на сковороде;

— обваливаем рулет в муке, затем в яйце и уже потом в панировочных сухарях;

— обжариваем рулеты с обеих сторон до золотистой корочки (на среднем огне), перекладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Отправляем в разогретую духовку до 180-200 градусов на 20-25 минут до полной готовности.

На гарнир можно подать: рис, тушеные или свежие овощи, обжаренные грибы с зеленью.

САЛАТ «БОЖЬЯ КОРОВКА»

Ингредиенты:

* печенье «Крекер» (круглое);

* плавленый сыр – 1 маленькая баночка;

* помидоры черри – штук 10 будет достаточно;

* маслины – 1 баночка, но вам понадобится штуки 3-4. В некоторых супермаркетах есть отделы, где на развес можно купить как оливки так и маслины;

* красная рыба – 100-200 грамм;

* укроп, листья салата, петрушка, немного оливкового масла.

Приготовление:

— на плоскую тарелку выкладываем листья салата, предварительно помыв их;

— печенье смазываем сыром, затем небольшой кусочек рыбы (порезать на тонкие пласты) и укладываем на тарелку;

— черри режим пополам и делаем надрез (как на фото) и укладываем на смазанное печенье;

— из маслин сооружаем небольшие кружочки – это будет головка божьей коровки;

— одну маслину измельчаем на мелкие кусочки, которыми будем украшать «спинку насекомого»;

— в небольшую емкость добавляем несколько капель оливкового масла и высыпаем туда измельченную маслину. С помощью зубочистки украшаем черри;

— из веточек укропа или петрушки сооружаем крылышки;

— с помощью зубочистки и майонеза пририсовываем глазки.

Убираем в прохладное место и ждем гостей.

САЛАТ «ПОДСОЛНУХ»

Ингредиенты:

* куриная грудка (можно заменить говядиной) – 300 грамм (отварная);

* шампиньоны – 300 грамм;

* лук –1 шт.;

* яйцо – 4 шт.;

* сыр – 150 грамм;

* маслины – 1/2 баночки (без косточек);

* чипсы – 1 баночка (маленькая Pringles);

* масло растительное –1 ст. л. (для жарки);

* майонез – 200 грамм;

* соль по вкусу.

1. Яйца отварите, остудите, очистите. Отварную куриную грудку (или мясо) нарежьте мелкими кусочками. Лук и шампиньоны помойте, очистите. Сыр натрите на мелкой терке.

2. 3 желтка натрите на мелкой терке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость. Маслины разрежьте вдоль на две половинки. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу.

3. Выкладывайте салат слоями. Первый слой – куриное мясо соедините с 2 ст.л. майонеза. Второй слой – поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза. Третий слой – натертые яйца, майонез. Четвертый – натертый сыр, майонез. Пятый – тертый желток.

Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин. По краям салат оформите крупными чипсами. Приятного аппетита!

ДЕСЕРТ – «ТАРТ С НУТЕЛЛОЙ»

Ингредиенты:

* мука – 180 грамм;

* сахарная пудра – 55 грамм;

* холодное сливочное масло – 115 грамм;

* шоколадно-ореховая паста – 250 грамм;

* кукурузный крахмал – 20 грамм;

* сливки (33%), можно 20% – 500 мл;

* соль – 1 щепотка;

* крупное яйцо – 1 шт.;

* украшения на свой вкус (фундук, кокосовая стружка, кондитерская посыпка).

Приготовление:

— приготовьте песочное тесто: в просеянную муку добавьте сахарную пудру, щепотку соли, измельченное холодное сливочное масло. Тесто перетрите руками в мелкую крошку и добавьте яйцо;

— замесите тесто и переложите его в пищевую пленку. Оставьте тесто в холодильнике на 2 часа. Затем раскатайте тесто в пласт круглой формы и выложите его в смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой форму для выпекания;

— отправьте основу в морозилку на 30 минут. Затем накройте тесто фольгой и засыпьте рисом или керамическими шариками (гречневая крупа тоже подойдет), чтобы при выпекании дно не вспухало. Выпекайте основу в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут;

— приготовьте начинку: часть сливок размешайте с крахмалом. Добавьте эту смесь к остальным сливкам, шоколадно-ореховой пасте и щепотке соли;

— поставьте на огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Варите три минуты, после чего перелейте ее в тарт;

— украшать на свое усмотрение;

— остудите тарт в холодильнике 3-4 часа.

Приятного аппетита!

«ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ»

Для приготовления витаминного чая вам потребуется:

* вода – 500 мл;

* каркаде – 2 ч. л.;

* изюм – 2 ст. л.;

* имбирь – 2-3 кружочка (или 1/2 ч. л. молотого);

* апельсин – 1 долька;

* лимон – 1 долька;

* яблоко – 1 долька;

* кардамон – 1 шт.;

* корица – 1 палочка (или 1/3 ч. л.);

* сахар – по вкусу.

Сложить все составляющие витаминного напитка в чайник, залить крутым кипятком. Дать настояться около 10-15 минут. Затем чай перемешать, слегка подавив фрукты. Подавать витаминный чай горячим! По вкусу можно добавить сахар или мед.

Мы желаем вам вкусного праздника и удачных кулинарных экспериментов!

Наталья Провозина