Именно эти женщины — «уши», «руки», «сердце» противопожарной службы.

Подполковник гражданской службы Жаманкулова Алима Сыздыкбековна более 17 лет работает в противопожарной службе. Из года в год, набираясь опыта стала профессионалом своего дела.

Не зря оперативных дежурных и диспетчеров дежурно-диспетчерской службы называют «бойцами невидимого фронта». Их работа, на первый взгляд не видна. Их не увидишь в зоне пожаротушения, во время снежного заноса, но все знают что именно эти женщины «уши», «руки», «сердце» противопожарной службы.

Подполковник Алима Сыздыкбековна неоднократно участвовала в ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций. Её чёткие и грамотные действия по сбору информации и координации работ сил и средств служб гражданской защиты были залогом результативности действий аварийно-спасательных служб.

Ликвидация последствия подтопления населенных пунктов в Сарыагашском и Ордабасинском районах 2012 г., поисково-спасательные операции в Тулькубасском районе, тушение пожара на рынке «Самал»- это неполный список ее служебной деятельности, где благодаря её четкой организации взаимодействия и координации деятельности аварийно-спасательных служб и других формирований не было допущено гибель людей и большего материального ущерба.

Нежные душой и храбрые сердцем девушки-диспетчеры первыми узнают о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Первыми принимают звонки от граждан и передают информацию и после направляют все необходимые силы и средства на место происшествия. Подполковник гражданской защиты Алима Сыздыкбековна ответственный сотрудник, скромная женщина и любящая мать. Воспитывает сына. Опора её жизни сын Куаныш после окончания университета сегодня занимается успешно бизнесом.

Ответственное отношение к работе Алимы Сыздыкбековны не раз поощрялось наградами. Среди них: медалями «За безупречную службу», юбилейными медалями «20 лет КЧС МВД РК», 25 лет МВД РК», «100 лет противопожарной службе».

В канун весеннего праздника руководство ДЧС г.Шымкент представило её к очередной награде — «За вклад в развитие системы гражданской защиты».