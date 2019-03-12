"Аттия" из Казыгуртского района пользуется спросом в Казахстане и России

В Казыгуртском районе активно развивается тепличное хозяйство.

В этой теплице, расположенной в селе Турбат, выращивают томаты. Производственная мощность теплицы позволяет собирать ежегодно богатый урожай. Председатель хозяйства связывает успешное продвижение бизнеса с государственными программами, направленными на поддержку предпринимательства.

Шермат Аязов, председатель крестьянского хозяйства:» Для развития тепличного хозяйства созданы все условия. Мы сами рассаду выращиваем. Выбрали сорт томата — «Аттия», он пользуется хорошим спросом. Земля у нас плодородная. Только надо трудиться».

В прошлом году крестьяне Казыгуртского района собрали 38 тыс тонн сельскохозяйственной продукции. В этой теплице используется метод капельного орошения. Для получения качественной продукции созданы все необходимые условия.

Готовую продукцию реализуют на рынках Астаны, Алматы и в северных регионах. Значительная часть продукции экспортируется в Россию. И это, не считая, местного рынка сбыта.

Серик Нурманов, заместитель акима Казыгуртского района:» Общая площадь теплиц в районе составляет 130 гектаров. Около тысячи сельчан работают в хозяйствах. Заработная плата в среднем 60-70 тысяч тенге. С каждым годом растет экспортный потенциал. В 2018 году крупное хозяйство Амангелды экспортировало в Россию 280 тонн винограда. Также в Россию были отправлены овощи, выращенные в теплицах».

В этом году погода благоприятствует крестьянам. Зима была теплой. Значит расходы на твердое топливо значительно сократились. Крестьянские хозяйства района планируют в этом году собрать хороший урожай.

Шынар Оразова