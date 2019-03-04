В Казахстане зарегистрировано более 20 тысяч супружеских пар, которые не могут зачать ребенка естественным путем.

Стоимость процедуры искусственного оплодотворения составляет около миллиона тенге. Специалисты говорят, что помощь бесплодным парам нужно оказывать на государственном уровне, передает Аzattyq.

Согласно официальной статистике, в Казахстане от 15 до 18 процентов супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия или импотенции. 37-летняя жительница города Астаны Жанат Кызыр (по ее просьбе имя и фамилия изменены. – Ред.) – одна из тех, кто столкнулся с этой проблемой. Женщина, вышедшая замуж 12 лет назад, мечтает о ребенке. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к которой она обращалась, результатов пока не дала. Жанат и ее муж, переехавшие в Астану из Туркестанской области два года назад, живут на съемной квартире. Жанат говорит, что закон не позволяет людям без собственного жилья усыновлять детей.

ЭКО ДЕЛАТЬ ПОЗДНО, УСЫНОВИТЬ ДЕТЕЙ – СЛОЖНО

«Замуж вышла 2007 году. Спустя год начала лечиться. По постоянному месту жительства обратилась к сельским врачам. Они сказали, что я «простыла» и лечили меня в течение недели. Я принимала всё, что они мне назначали. После лечения в течение пяти-шести месяцев ждала результатов, но тщетно. Приходилось обращаться к другим врачам. Так упустила время», – говорит она.

Только после переезда в Астану Жанат узнала, что у нее очень низкая вероятность забеременеть естественным путем. Женщина говорит, что в Шымкенте она в течение десяти лет находилась под медицинским наблюдением, но никто из врачей не поставил ей конкретный диагноз, все лишь обнадеживали ее. Отчаявшись забеременеть, она обращалась за помощью к нетрадиционной медицине, обошла нескольких целителей.

За последние два года Жанат дважды пыталась забеременеть при помощи ЭКО. Теперь она планирует в третий раз пройти через эту процедуру. «Хотелось, чтобы государство давало больше возможности парам, которые не хотят разводиться, несмотря на отсутствие детей. Потому что не все молодые семьи могут позволить себе усыновить детей. Не хочется, чтобы семьи разрушались», – говорит наша собеседница, тяжело вздыхая.

Правозащитник Камиша Есмухамбеткызы, занимающаяся вопросами несовершеннолетних, в комментарии Азаттыку говорит, что государство предъявляет высокие требования к потенциальным усыновителям, из-за чего многие пары лишаются возможности принять ребенка.

«Нужно обращать внимание на психическое, физическое, поведенческое и социальное состояние приемных родителей. Согласно закону, им необходимо пройти наркологическое обследование, тестирование на СПИД, осмотр у терапевта и психолога. Всё это правильно. Но в то же время есть множество дополнительных требований – это «согласие самого ребенка» или «пожелание школы», «справка с места жительства», «о доходах». Невозможно справиться со всей этой бумажной волокитой. Во-вторых, на усыновителей возложили слишком много ответственности. Поэтому необходимо сократить бюрократию и дать возможность бездетным, но социально благополучным парам усыновлять детей», – говорит она.

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

Тысячи молодых женщин, которые считаются способными к искусственному оплодотворению, всё еще надеются забеременеть. Однако они сталкиваются с еще одним препятствием. После рождения в Казахстане первого ребенка при помощи процедуры ЭКО в 1996 году, число женщин, обращающихся за такой помощью, резко возросло. В ответ на высокий спрос появились и частные центры ЭКО. Сейчас в Казахстане насчитывается более 20 таких клиник.

Государство в 2019 году выделило 900 квот на проведение процедуры ЭКО. Квота предоставляется женщинам в возрасте от 19 до 45 лет. Представитель пресс-службы министерства здравоохранения Гаухар Бисарина сообщила, что за последние пять лет количество квот увеличилось в семь раз и государство выделяет на ЭКО 500 миллионов тенге ежегодно. Квоты предоставляется в ограниченном количестве, поэтому их не хватает для всех нуждающихся. Для большинства этих людей стоимость искусственного оплодотворения слишком высока.

«Для проведения ЭКО требуется около одного миллиона тенге», – говорит директор клиники ЭКО «Нурай» Акерке Сманова. По ее словам, стоимость самой процедуры ЭКО – 365 тысяч тенге. Кроме того, есть расходы на лечение и необходимые лекарственные препараты.

Специалист, назвавший несколько причин, по которым молодые супруги не могут зачать ребенка, говорит, что пациенты обращаются за помощью порой слишком поздно, когда ЭКО уже не может помочь. По ее словам, женщинам, которые не могут забеременеть в течение пяти лет, должны обратиться к ЭКО.

«К каждому врачу [клиники] за помощью ежедневно обращается по четыре-пять человек. Среди них есть пациенты, обращающиеся за лечением и ЭКО. В среднем после лечения беременеют 38–42 процента женщин. К примеру, если забеременеют три-четыре из десяти обратившихся к нам женщин, для нас это хороший результат», – говорит Акерке Сманова.

В Казахстане некоторые специалисты не считают неспособность женщин к деторождению проблемой отдельно взятой семьи. Ученый-социолог Айгуль Бейсенова – одна из них. «Для этого должны объединиться представители медицины, социальной педагогики, социальной работы, необходима комплексная работа», – говорит она.

По словам ученого, неспособность женщин к зачатию не является предметом исследований в научной области. Основной причиной этого является не отсутствие спроса в обществе, а незнание путей и способов решения этой проблемы.

«[Бесплодие] в обществе сейчас рассматривается как личная проблема людей. Это неправильно. По-моему, правительство должно взяться [за этот вопрос] и рассматривать его как большую социальную проблему», – говорит ученый.

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане зарегистрировано 20 255 бесплодных пар. Более 10 тысячам из них может помочь ЭКО. То есть у других нет возможности на искусственное оплодотворение. Квота на проведение ЭКО предоставляется пациенткам репродуктивного возраста с нормальным соматическим, эндокринным статусом, в том числе и нормальным овариальным резервом. В квоте могут отказать парам с серьезными заболеваниями и превышением возрастного лимита (45 лет).