Воспитательницу из села Бадамша Актюбинской области приговорили к общественным работам за жестокое обращение с детьми и ненадлежащее исполнение обязательств по воспитанию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Женщину обвиняли по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

«Судом установлено, что 15 ноября 2018 года, работая воспитателем детского сада «Айголек» в селе Бадамша, во время проведения занятия по изучению алфавита в присутствии других несовершеннолетних воспитанников группы жестоко обращалась с детьми 2013 года рождения. Подсудимая в судебном заседании полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговором от 11 марта 2019 года она признана виновной, воспитательнице назначено наказание в виде общественных работ сроком на 120 часов с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Напомним, видео из детского сада в Актюбинской области появилось в Сети в конце февраля.

Как только стало известно об инциденте, воспитательницу уволили с работы. А в село для проведения профилактических работ с детьми и родителями направлены психологи. Родители пострадавшей девочки сообщили, что намерены подать на педагога в суд.