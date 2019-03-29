Переселить центральный базар намерены в Туркестане.

Он расположится на новой торговой площади, которую планируют построить на выезде из города. Вот уже несколько лет в областном центре процветает стихийная торговля, передает 24.kz.

Сотрудники акимата зарегистрировали уже порядка 500 незаконных точек. Сейчас специалисты ведут с их владельцами переговоры и просят до окончания строительства новой площадки разместить свои точки на территории установленных рынков.

Базары, расположенные в центре города, переселят в пригород. У нас есть несколько рынков на окраине Туркестана, на их территории больше полутора тысяч свободных мест. Если мы освободим центр города от рынков, то пробок станет меньше. Сейчас мы ведем разъяснительные работы с торговцами, и пока переговоры проходят успешно, — говорит Ажибек Мусаев, заместитель акима г. Туркестана.