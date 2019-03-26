В Казахстане более 70 тысяч человек живут с диагнозом «эпилепсия», 28 тысяч их них – дети и подростки. Informburo.kz рассказывает, что нужно знать о болезни.
26 марта – Всемирный день борьбы с эпилепсией, по-другому его называют Фиолетовый день. Его в 2008 году придумала девятилетняя девочка из Шотландии Кесседи Меган, страдающая от этой болезни. Позже её инициативу рассказать миру об этом заболевании и показать, что эпилептики – такие же люди, как и все, поддержали в разных странах. Инициатор Фиолетового дня по сей день остаётся верной себе и ведёт активную деятельность в соцсетях и офлайн.
Эпилепсия сопровождается внезапными приступами, которые могут случиться в любое время в любом месте. Из-за судорог окружающие могут принять эпилептиков за алкоголиков, бомжей и вовремя не оказать первую помощь. Тогда припадок может оказаться последним для этого человека.
№1. Что такое эпилепсия?
Эпилепсия – это заболевание мозга, вызванное нарушением работы двух систем – возбуждающей и тормозящей. Нейроны начинают производить электрические заряды высокой мощности, успокоить которые тормозящая система не в силах. Отсюда и припадки. Но это не всегда потеря сознания и судороги с пеной у рта, как думает большинство. Приступы могут быть разными: от ощущения пациентом дежавю до непроизвольных движений разных частей тела.
Эпилепсия не заразна и не является психическим заболеванием. Для неё характерны эпилептические приступы. Но припадки у детей при повышении температуры тела не имеют ничего общего с эпилепсией.
В древней Греции и Риме это заболевание связывали с волшебством и магией и называли «священной болезнью». Ею страдали такие известные личности как Пётр Первый, Микеланджело, Юлий Цезарь, Наполеон, Ван Гог.
№2. Симптомы эпилепсии
Эпилепсия проявляется в виде нарушения нормального поведения, движения, чувствительности, иногда потери сознания. У здорового в остальном человека могут случаться ничем не провоцируемые приступы. Они длятся от долей секунды до нескольких минут.
Припадки могут быть в виде: потери сознания; замирания; кратковременного ощущения странных запахов, вкусов, звуков; необычного ощущения в верхней части живота; кратковременного онемения лица и конечностей; кратковременных судорог (даже без потери сознания), подёргивания мышц, непроизвольных движений; приступообразных изменениях поведения (внезапный страх, ощущение дежавю); отставания ребёнка в речевом развитии, сложности в обучении; ночного энуреза (недержание мочи); сноговорения, снохождения (лунатизм).
№3. Можно ли вылечить эпилепсию?
Это сложный процесс. Есть формы эпилепсии, которые проходят сами собой или исчезают с возрастом. Эпилептические состояния чаще встречаются у детей, потому что они не могут самостоятельно регулировать процессы торможения и возбуждения. Это принцип развития головного мозга. После 10 лет, когда мозг достаточно созревает, ребёнок учится регулировать процессы. Тогда эпилепсия может прекратиться.
Но есть и тяжёлые формы эпилепсии, которые приводят к задержкам развития ребёнка и инвалидности. Лечение заключается в том, чтобы свести к минимуму приступы у пациента.
№4. Как оказать помощь во время приступа?
Если у человека случился приступ, нужно выполнить следующие действия: убрать все острые предметы вокруг, так как важно, чтобы человек находился в безопасной обстановке и не повредил себя; освободить шею от всего, что может стеснять дыхание, к примеру, расстегнуть верхние пуговицы рубашки; перевернуть человека на бок; подложить под голову что-то мягкое; не класть ничего в рот; вызвать скорую помощь.
Бытует такое мнение, что во время приступа человеку нужно разжать челюсть, высунуть язык. Но ни в коем случае нельзя этого делать. Это может вызвать рвотный рефлекс, и человек может захлебнуться рвотной массой.
Также важно определить время и длительность приступа – это нужно для подбора терапии и коррекции лечения. Лечащему врачу также пригодится видеозапись случившегося приступа.
№5. Что может предложить государство людям с эпилепсией?
Диагностику пациентам с эпилепсией проводят в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), так же, как и стационарное, амбулаторное лечение.
Основные противосудорожные лекарства, которые необходимы для лечения, выдают пациентам бесплатно. Всего в Казахстане зарегистрировано 10 групп противосудорожных препаратов, более 120 наименований. Из них бесплатно выдают 6 групп. Но этого недостаточно, особенно детям, которым нужны лекарственные формы, незарегистрированные в Казахстане.
Для лечения дома выдают препараты:
окскарбазепин;
бензодиазепины (диазепам, брюзепам, клоназепам);
левитирацетам;
прегабалин;
габапентин;
фенобарбитал.
В стационарах:
вальпроаты (депакин, конвулекс);
ламотриджин;
топирамат;
карбамазепин;
бензод.
№6. Что делать родителям, если они обнаружили у ребёнка признаки эпилепсии?
При выявлении у ребёнка симптомов эпилепсии родителям нужно обратиться к неврологу по месту жительства. Он назначит обследование, если необходимо, направит в стационар, где проведут обследование и проведут лечение.
К таким детям нужно относиться как к обычным. Для ребёнка, болеющего эпилепсией, важно, чтобы его не считали в чём-то ограниченным. Эпилептические приступы для большинства детей – лишь временные эпизоды жизни.
Диагноз не ставит крест на его спортивных и творческих увлечениях. Главное, подобрать правильную терапию.
Родителям важно не напоминать ребёнку о болезни и не обсуждать болезнь с кем-то при ребёнке.
№7. О чём должен помнить взрослый с диагнозом «эпилепсия»?
При себе нужно носить дневник пациента, в котором записывать приступы, их характер, длительность, частоту, принимаемые препараты и дозировку. Это поможет соблюдать правильный режим приёма лекарств и следить за своим здоровьем.
Важно регулярно питаться, поскольку режим питания влияет на концентрацию принимаемых лекарств в крови.
В зарубежных странах люди с эпилепсией носят фиолетовые браслеты, по которым их можно идентифицировать.