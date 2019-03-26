В Казахстане более 70 тысяч человек живут с диагнозом «эпилепсия», 28 тысяч их них – дети и подростки. Informburo.kz рассказывает, что нужно знать о болезни.

26 марта – Всемирный день борьбы с эпилепсией, по-другому его называют Фиолетовый день. Его в 2008 году придумала девятилетняя девочка из Шотландии Кесседи Меган, страдающая от этой болезни. Позже её инициативу рассказать миру об этом заболевании и показать, что эпилептики – такие же люди, как и все, поддержали в разных странах. Инициатор Фиолетового дня по сей день остаётся верной себе и ведёт активную деятельность в соцсетях и офлайн.

Эпилепсия сопровождается внезапными приступами, которые могут случиться в любое время в любом месте. Из-за судорог окружающие могут принять эпилептиков за алкоголиков, бомжей и вовремя не оказать первую помощь. Тогда припадок может оказаться последним для этого человека.

№1. Что такое эпилепсия?

Эпилепсия – это заболевание мозга, вызванное нарушением работы двух систем – возбуждающей и тормозящей. Нейроны начинают производить электрические заряды высокой мощности, успокоить которые тормозящая система не в силах. Отсюда и припадки. Но это не всегда потеря сознания и судороги с пеной у рта, как думает большинство. Приступы могут быть разными: от ощущения пациентом дежавю до непроизвольных движений разных частей тела.

Эпилепсия не заразна и не является психическим заболеванием. Для неё характерны эпилептические приступы. Но припадки у детей при повышении температуры тела не имеют ничего общего с эпилепсией.

В древней Греции и Риме это заболевание связывали с волшебством и магией и называли «священной болезнью». Ею страдали такие известные личности как Пётр Первый, Микеланджело, Юлий Цезарь, Наполеон, Ван Гог.

№2. Симптомы эпилепсии

Эпилепсия проявляется в виде нарушения нормального поведения, движения, чувствительности, иногда потери сознания. У здорового в остальном человека могут случаться ничем не провоцируемые приступы. Они длятся от долей секунды до нескольких минут.

Припадки могут быть в виде: потери сознания; замирания; кратковременного ощущения странных запахов, вкусов, звуков; необычного ощущения в верхней части живота; кратковременного онемения лица и конечностей; кратковременных судорог (даже без потери сознания), подёргивания мышц, непроизвольных движений; приступообразных изменениях поведения (внезапный страх, ощущение дежавю); отставания ребёнка в речевом развитии, сложности в обучении; ночного энуреза (недержание мочи); сноговорения, снохождения (лунатизм).

№3. Можно ли вылечить эпилепсию?

Это сложный процесс. Есть формы эпилепсии, которые проходят сами собой или исчезают с возрастом. Эпилептические состояния чаще встречаются у детей, потому что они не могут самостоятельно регулировать процессы торможения и возбуждения. Это принцип развития головного мозга. После 10 лет, когда мозг достаточно созревает, ребёнок учится регулировать процессы. Тогда эпилепсия может прекратиться.

Но есть и тяжёлые формы эпилепсии, которые приводят к задержкам развития ребёнка и инвалидности. Лечение заключается в том, чтобы свести к минимуму приступы у пациента.

№4. Как оказать помощь во время приступа?

Если у человека случился приступ, нужно выполнить следующие действия: убрать все острые предметы вокруг, так как важно, чтобы человек находился в безопасной обстановке и не повредил себя; освободить шею от всего, что может стеснять дыхание, к примеру, расстегнуть верхние пуговицы рубашки; перевернуть человека на бок; подложить под голову что-то мягкое; не класть ничего в рот; вызвать скорую помощь.

Бытует такое мнение, что во время приступа человеку нужно разжать челюсть, высунуть язык. Но ни в коем случае нельзя этого делать. Это может вызвать рвотный рефлекс, и человек может захлебнуться рвотной массой.

Также важно определить время и длительность приступа – это нужно для подбора терапии и коррекции лечения. Лечащему врачу также пригодится видеозапись случившегося приступа.

№5. Что может предложить государство людям с эпилепсией?

Диагностику пациентам с эпилепсией проводят в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), так же, как и стационарное, амбулаторное лечение.

Основные противосудорожные лекарства, которые необходимы для лечения, выдают пациентам бесплатно. Всего в Казахстане зарегистрировано 10 групп противосудорожных препаратов, более 120 наименований. Из них бесплатно выдают 6 групп. Но этого недостаточно, особенно детям, которым нужны лекарственные формы, незарегистрированные в Казахстане.

Для лечения дома выдают препараты:

окскарбазепин;

бензодиазепины (диазепам, брюзепам, клоназепам);

левитирацетам;

прегабалин;

габапентин;

фенобарбитал.

В стационарах:

вальпроаты (депакин, конвулекс);

ламотриджин;

топирамат;

карбамазепин;

бензод.

№6. Что делать родителям, если они обнаружили у ребёнка признаки эпилепсии?

При выявлении у ребёнка симптомов эпилепсии родителям нужно обратиться к неврологу по месту жительства. Он назначит обследование, если необходимо, направит в стационар, где проведут обследование и проведут лечение.

К таким детям нужно относиться как к обычным. Для ребёнка, болеющего эпилепсией, важно, чтобы его не считали в чём-то ограниченным. Эпилептические приступы для большинства детей – лишь временные эпизоды жизни.

Диагноз не ставит крест на его спортивных и творческих увлечениях. Главное, подобрать правильную терапию.

Родителям важно не напоминать ребёнку о болезни и не обсуждать болезнь с кем-то при ребёнке.

№7. О чём должен помнить взрослый с диагнозом «эпилепсия»?

При себе нужно носить дневник пациента, в котором записывать приступы, их характер, длительность, частоту, принимаемые препараты и дозировку. Это поможет соблюдать правильный режим приёма лекарств и следить за своим здоровьем.

Важно регулярно питаться, поскольку режим питания влияет на концентрацию принимаемых лекарств в крови.

В зарубежных странах люди с эпилепсией носят фиолетовые браслеты, по которым их можно идентифицировать.