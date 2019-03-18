Сатыбалды Дархан Амангельдиевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция;

Арын Берик Сакбайулы – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянным Представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества;

Тажибаев Аскар Ерликович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан.

Указами Главы государства освобождены:

Елеукенов Дастан Шериазданович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;

Батыршаев Бакыт Данабекович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

Утембаев Ерик Мылтыкбаевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.