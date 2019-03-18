Указами Главы государства назначены:
Сатыбалды Дархан Амангельдиевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция;
Арын Берик Сакбайулы – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянным Представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества;
Тажибаев Аскар Ерликович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан.
Елеукенов Дастан Шериазданович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству;
Батыршаев Бакыт Данабекович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;
Утембаев Ерик Мылтыкбаевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.