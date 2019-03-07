В Туркестанском областном суде прошло апелляционное заседание по делу 7-летнего мальчика из села Абай, который стал жертвой несовершеннолетних насильников, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщила глава фонда «ДОМ» Аружан Саин.

«5 марта 2019 года в Туркестанском областном суде состоялось апелляционное заседание суда. Приговор оставлен в силе. Также коллегией вынесено постановление о нарушении прав потерпевшего, допущенных должностными лицами, в том числе при производстве предварительного следствия. В настоящий момент ребенок с мамой проживают в Алматы, мальчик учится в школе. Бабушка с тетей находятся в поселке Абай, и отказываются переезжать в Алматы, пока не продадут квартиру в Абае. Они боятся, что если оставят квартиру без присмотра, то ее могут привести в негодность, и потом они не смогут ее продать. Вырученную сумму от продажи квартиры семья намерена использовать в виде взноса для ипотеки, чтобы приобрести жилье в пригороде Алматы», — написала Аружан.

Она также уже по традиции передала слова благодарности от лица семьи мальчика тем, кто поддерживал их в этой нелегкой борьбе.

«Мы искренне верим, что в результате дальнейшей работы правоохранительных органов и судебной системы будет установлена степень ответственности всех, кто участвовал в сокрытии и препятствовал расследованию этих преступлений. … Мы верим, что дети-жертвы насилия, их матери не должны оставаться одни и не должны ни в коем случае выходить в публичное поле, потому что этим детям еще ЖИТЬ всю жизнь, они имеют право на сохранение тайны личности. Даже по родителям-родственникам любой сможет идентифицировать ребенка, который потом никогда не сможет спрятаться от того, что его насиловали. … Пусть никогда ни в чей дом не придет такая беда! Пусть все дети живут дружно. Пусть дети имеют все возможности быть добрыми, отзывчивыми, заниматься любимыми, полезными делами», — подытожила Аружан.

Напомним, бабушка 7-летнего мальчика из села Абай Сарыагашского района ЮКО полгода обивала пороги кабинетов, жалуясь, что ее внука, ученика 1 класса, по его словам, несколько месяцев избивают и насилуют старшеклассники из соседней школы.

История мальчика имела эффект разорвавшейся бомбы. Казахстанские НПО и волонтеры организовали для ребенка и его бабушки поездку в Алматы для проведения независимой экспертизы. Но их силой сняли с поезда и увезли в полицию. Позже выяснилось, что это была спецоперация ДВД ЮКО.

О ЧП с мальчиком на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан» высказался глава государства Нурсултан Назарбаев.

6 августа 2018 года Генпрокуратура сообщила, что в деле о сексуальном насилии над 7-летним мальчиком из села Абай поставлена точка.

«В соответствии с частью 2 статьи 15 УК РК ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего). В отношении остальных уголовное дело прекращено, в связи с недостижением 14-летнего возраста», — сообщили в пресс-службе.

Экспертиза доказала, что насилие действительно было совершено.

10 января этого года стало известно, что в Шымкенте завершился суд по делу об изнасиловании мальчика из села Абай. Заседание проходило в закрытом режиме в специализированном межрайонном уголовном суде Туркестанской области. После прений и слушаний суд вынес свое решение. Обвиняемый был признан виновным по статье УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.