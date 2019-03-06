Шедевру мирового искусства и одной из главных достопримечательностей мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи в нынешнем году исполняется 620 лет.

Руководитель Туркестанской археологической экспедиции Института археологии им. А. Маргулана Ербулат Смагулов предлагает широко отметить день рождения Тайказана, чтобы тем самым еще раз привлечь внимание общественности к Туркестану и развитию туризма, передает Кazpravda.kz

– Туркестан, как новый город областного значения и центр международного туризма, нуж­дается в масштабной промоакции, отражающей специфику древнего города, – считает Ербулат Смагулов. – Она должна быть привлекательна, узнаваема и непременно основываться на достоверном историческом факте. На мой взгляд, таким поводом может быть день рождения Тайказана – TAIKAZAN-fest.

Не секрет, что если взглянуть на сегодняшнюю структуру посещающих Туркестан туристов, то их основная часть – это паломники. Для них различными турфирмами разработаны марш­руты так называемого «малого хаджа», которые не задерживают туристов в городе более чем на сутки. По моим субъективным наблюдениям, «паломники» – в основном люди, попавшие в затруднительные жизненные обстоятельства, ищущие некой духовной поддержки и утешения. Не имея иных средств повлиять на ситуацию и в тайной надежде получить защиту и помощь, они обращаются к реальным и мнимым святым. Это в традициях нашего народа и вполне законное право избравших такой путь. Но я бы назвал такой туризм «туризмом отчаяния». Сейчас именно на них «делают бизнес» многие турфирмы.

С другой стороны, власти города заинтересованы в развитии «светского туризма». Вот для привлечения «познающих туристов» и нужно наполнять содержанием бренд «древнего⁄исторического Туркестана». Туркестана, сближающего людей всех конфессий и национальностей.

– Ербулат Акижанович, почему Вы предлагаете сосредоточить внимание на Тайказане, а не, к примеру, на жемчужине средневековой архитектуры – мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи? Объект включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Уже одно это делает его узнаваемым.

– Да, действительно, архитектурный и идеологический центр средневекового города – мавзолей⁄ханака Ходжи Ахмета Яссауи. Но с датой начала строительства мавзолея много неясностей, как и с некоторыми датами, нанесенными на самом мавзолее и его атрибутах. Фестиваль же, на мой взгляд, должен основываться на реальном историческом событии, бесспорном факте, имеющем точную датировку. К тому же бренд мавзолея и самой личности Ходжи Ахмета Яссауи уже в достаточной мере раскручен. Ведь не даром Туркестан у нас уже давно один из самых посещаемых туристических центров.

– А что не так с датой строительства мавзолея? У ученых есть какие-то сомнения?

– Основным письменным источником, проливающим некоторый свет на этот вопрос, считается сочинение Шериф ад-дина Йезди «Зафар наме». Так вот, из этого текста следует, что эмир Тимур отдал распоряжение о перестройке обветшавшего комп­лекса зданий над могилой «султана шейхов мира» во время посещения города Ясы в 1397 году. Однако уже первый исследователь мавзолея Михаил Массон усомнился в дос­товерности этой даты и признал ее хронологической ошибкой. Не удалось прийти к единому мнению в этом вопросе и в ходе проведения последующих историко-архитектурных исследований. Существует еще как минимум 3 предположения по датам начала и окончания строи­тельства мавзолея. И все они разнятся. Есть версия, что это событие произошло в период 1395–1399 годов, а есть предположение, что мавзолей строили с 1391 по 1399 год и даже с 1389 по 1399 год.

Неопределенность и с датировкой других атрибутов мавзолея. Речь о светильниках, дверях, облицовке и прочих достопримечательностях.

– А в случае с Тайказаном подобных хронологических разночтений нет?

– Исследования показали, что из всего комплекса художественно-декоративных атрибутов туркестанского храма только Тайказан – семантический эпицентр туркестанской святыни – имеет точную и бесспорную дату происхождения!

Дело в том, что на верхнем декоративном эпиграфическом поясе Тайказана в бронзе отлита надпись. На ней специалисты читают буквально следующее: «Сказал Аллах, да будет он благословен и да возвысится: «Неужели поение паломника и оживление священной мечети вы считаете откровением?» И сказал [пророк], да будет над ним мир: «Тот, кто возводит место для пития на пути Аллаха, да возвысится он, тому Аллах ­соорудит в раю водоем». Приказал построить это место для пития эмир величайший, владетель над выями народов, избранный (отличенный) помощью царя милостливого, амир Тимур Гурган, да освятит Аллах всевышний царство его, для усыпальницы шейха ислама, султана шейхов в мире, шейха Ахмеда ал-Ясеви, да освятит Аллах дух его великий. 20 шавваля года 801-го».

Так что здесь мы имеем уникальный для туркестанского храма случай: точно датированную историческую надпись, служащую своего рода документом, который однозначно и достоверно связывает Тайказан с эмиром Тимуром и самим храмом. Повторюсь: ни на каких других подписанных артефактах храма нет подобных однозначно трактуемых сведений. Взять те же «авторские» надписи на глазурованной облицовке мавзолея. Не понятно, являются ли они датами начала или свидетельствуют об окончании определенных работ, какого-то этапа отделки мавзолея.

Вот и получается, что только надпись на Тайказане абсолютно однозначно и точно датирует хронологию, указывает на автора идеи его изготовления (Эмир Тимур) и на объект, для которого, собственно, и предназначался Тайказан. То есть, помимо прочего, это еще и уникальный документ в истории города, один из немногих аутентичных эпиграфических документов, которыми так не богата история Туркестана.

– Ербулат Акижанович, зачем понадобился Тайказан в суфийской ханаке?

– Распространение суфизма можно трактовать как тюркский ответ на первый вызов глобализации в виде распространения ислама как мировой религии. В тюркском мире установка казана в центре некоего архитектурно упорядоченного пространства, в храме, который мыслился как центр мира, имела глубокий смысл.

Казан определялся как эпицентр мира, полюс притяжения тюркских племен и народов. Он становился еще и символом причастности и причащения к тюркскому единству. О глубинной семантике значения казана написаны сотни научных, научно-популярных статей и книг. И зачинателем этой историографии можно признать «отца истории» Геродота, который рассказал о гигантском бронзовом котле предводителя царских скифов Арианта. Материалом для него послужили наконечники стрел, которые по одному были собраны со всех подвластных ему воинов.

С тех стародавних времен размеры котла служили у степных народов символом могущества вождя и возглавляемого им объединения племен. У скифо-сакских и тюркских племен котел всегда был символом единства сообщества, обозначая его сакральный центр. Тема эта достаточно глубоко освоена нашими историками культуры.

– Чему соответствует дата, отлитая в бронзе на Тайказане, в нашем календаре?

– 20 шавваля 801 года хиджры соответствует 25 июня 1399 года. Достоверность этой даты ни у кого не вызывает сомнения. Мне представляется, что ее можно и нужно признать днем рождения туркес­танского Тайказана. То есть в текущем году ритуальной чаше, по праву считающейся шедевром мирового декоративного бронзолитейного искусства, исполнится 620 лет! Это довольно серьезная дата!

Мне кажется, что она может послужить прекрасным поводом для повышения туристической привлекательности Туркестана и привлечения туристов. Можно было бы устроить вокруг этого события регулярный широкий праздник наподобие фестиваля народной культуры и традиционного искусства, включив в его программу знакомство с декоративно-прикладным искусством всех видов, дегустацию национальных блюд, выставку народного ремесленничества, спартакиады по традиционным видам спорта, театрализованные представления.

Уже сейчас, на стадии разработки архитектурных планов, необходимо выделить для этих действий определенные зоны. Понадобится большая подготовительная и организационная работа. Но, как известно, «дорогу осилит идущий». Примеров проведения подобного рода фестивалей в мире много, и везде они, обретая свою традиционную изюминку, работают на благо процветания городов и развития туризма, общения людей и установления мостов взаимопонимания. Чем не отличный повод вновь сделать наш Тайказан центром притяжения туристов из других стран и государств, и прежде всего всех тюркских народов?

Любовь Доброта