Самое дорогое жилье в Казахстане – в Астане, Алматы, Атырау. Шымкент занимает четвертую строчку.

Цена двухкомнатной квартиры (60 кв. м) в Шымкенте – городе республиканского значения в среднем составляет 17,79 млн тенге. С учетом ежемесячных расходов в объеме прожиточного минимума на «двушку» придется копить около 20 лет. На однокомнатную квартиру можно будет накопить примерно за 14 лет. При условии, что «поясок придется затянуть потуже». Средняя же заработная плата в нашем регионе составляет 113 700 тенге. Квадратные метры «бьют по карману».

Благодаря опросам населения, выяснилось, что желание иметь свой дом – практически у каждого казахстанца трудно достижимая мечта. У большинства нет возможности приобрести собственный дом или квартиру и это факт. Даже если и существуют ипотечные программы, то уровень заработной платы в нашем регионе не позволяет взять ссуду в банке. Согласитесь, что для большинства сумма почти в 300 тысяч тенге за один квадрат жилплощади неподъемная. Не у всех есть состоятельные родители или родственники, которые смогут помочь в приобретении собственного жилья. А у некоторых из близких – никого.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

28 февраля в редакцию позвонила жительница из поселка Коксаек Толебийского района (бывш. Георгиевка) Ольга (имя изменено). Она интересовалась, сможет ли девушка, у которой нет матери (умерла), претендовать на жилье от государства? Оставила ее контакты, и вечером я связалась с этой девушкой. Как выяснилось позже, Ольга сдает в аренду молодой семье комнату. И переживает за судьбу девушки, как мама.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ?

Молодая семья из села Коксаек рушится на глазах. Сейчас молодым супругам всего по 20 лет. Не успев создать ячейку общества, они столкнулись с противостоянием со стороны взрослых. Если быть точнее, то родители жениха не одобрили кандидатуру молодой невестки. А разве сердцу прикажешь? С какими трудностями придется столкнуться влюбленным, они не задумывались.

В 16 лет Кристина (имя изменено) узнала о том, что ждет ребенка. Родственники мужа да и бабушка Кристины строго-настрого запретили прерывать беременность. Брак зарегистрировали, родился ребенок. На смену романтическому настроению пришли бытовые проблемы и финансовые трудности. Отсутствие жилья, ссоры в семье, постоянные упреки со стороны родственников мужа, по сей день накаляют обстановку. В семейных перепалках периодически звучит фраза в адрес молодой невестки: «У тебя нет ни жилья, ни родителей! И ребенка мы у тебя заберем!» Малышу, вокруг которого разворачиваются нешуточные словесные баталии, всего два годика.

НЕ ДУМАЛА, НЕ ГАДАЛА…

До замужества Кристина училась в колледже по специальности «кондитер-оформитель». Тогда же встретила своего будущего супруга. Романтика, прогулки по вечерам, признания в любви вскружили голову молоденькой девчонке. Узнав о беременности, взяла академический отпуск и вот сейчас снова продолжает обучение. Малыш ходит в садик. Утром учеба в колледже, после обеда практика в ресторане. Как поделилась Кристина, профессию она выбирала осознанно и каждое блюдо готовит с любовью и вкладывает в него душу. Она уже успела завоевать множество наград в кулинарных конкурсах. В ближайшее время планируется поездка в Астану на республиканский конкурс. Но главная победа, к которой она стремится, – сохранить семью и обрести жилье.

Мама девушки умерла в 2007 году. Отец пропал и с дочками связь не поддерживает. Двоих ее младших сестренок тогда определили в детский дом. Одной из них сейчас – 16, другой – 14. Супруг, которому исполнится 21 год, сейчас не работает. Источником дохода является пособие Кристины, которое она получает после смерти матери. До замужества девочку воспитывала бабушка, но сейчас ей самой необходима помощь. Пенсия маленькая, да и здоровье бабушки ухудшается с каждым днем, возраст берет свое.

Об этом Кристина рассказала мне 28 февраля, а уже утром 4 марта она сообщила о том, что у нее не стало и отца – он умер. В хороших отношениях они никогда не были. Он жил своей жизнью, злоупотреблял алкоголем и о детях не вспоминал. Дом, в котором когда-то жила семья, он то ли пропил, то ли продал, но на этот вопрос Кристина точно не смогла ответить. Три девочки теперь стали круглыми сиротами.

В управлении жилищных отношений г. Шымкента пояснили, что девушка может обратиться в управление по жилищным отношениям (ЦОН) города Ленгера, где она сможет получить консультацию и собрать нужные документы.

Очень надеюсь, что в скором времени наша героиня вопреки всем трудностям сможет обзавестись своим жильем, в котором заживет с мужем и сыном. Может быть, тогда эту молодую семью удастся спасти.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ

А это уже другая история. С бабушкой девушки Айжан (имя изменено) мы познакомились в здании управления по жилищным отношениям г. Шымкента. Благо времени было с избытком – около 4 часов ожидания в очереди на получение квартиры. Пока ждали, разговорились. Нас пригласили на подписание договора на арендное жилье. Сумма оплаты, как оказалось, минимальная, помощь от государства существенная.

Айжан выдали однокомнатную квартиру после 10 лет ожидания. Ее бабушка, которая является опекуном, каждый год обновляла документы.

История Айжан такова. Когда малышке исполнился месяц, ее родители отправились на заработки в Южную Корею. Одна состоятельная семья пригласила маму девочки в качестве кормилицы, то есть для того, чтобы она выкормила их ребенка – такую же крошку, как и ее дочь.

Отец с матерью каждый месяц переводили деньги для дочери и своим родителям. Но приехать домой за шесть лет им удалось всего два раза, стоимость перелета очень дорога.

В одно осеннее утро раздался звонок. По телефону сообщили, что родители девочки попали в автокатастрофу и погибли на месте. Семья, которая наняла их работать, предложила похоронить погибших в Корее. Но бабушка даже мысли об этом не допускала. Для того, чтобы транспортировать тела дочери и зятя, она взяла кредит в 10 тысяч долларов. Выплачивала его много лет и только в 2018 году смогла рассчитаться с банком. После смерти дочери и зятя у дедушки Айжан случился инсульт. Вот уже долгие годы он прикован к постели.

Сама Айжан учится в одном из колледжей Шымкента. После получения профессии мечтает работать преподавателем в младших классах. Родителей своих она не помнит. Единственное напоминание о них – фотография, сделанная в роддоме после ее рождения. «Никогда не оставляйте своих детей, – говорит девушка. – Не ставьте деньги превыше близких. Хоть финансы и необходимы, но детей нельзя оставлять. Не обязательно ехать за границу или в другой город, чтобы найти работу. А если и уезжаете, то не оставляйте близких. Всех денег не заработаешь», – сказала она.

Сейчас Айжан выдали однокомнатную квартиру в мкр. Нурсат.

Наталья Провозина

Сколько в Шымкенте очередников на квартиры

По состоянию на январь 2019 года, в Шымкенте в очереди на жилье стоят свыше 37 000 человек.

В прошлом году 1152 очередникам было выдано арендное жилье, 104 человека получили жилье по программе «Доступное жилье — 2020».

Низкий процент обеспеченности жильем в Шымкенте специалисты объясняют тем, что в городе большое число многодетных и малообеспеченных семей, у которых очень низкий доход. Сама проблема «говорит» за себя.

Управление жилищных отношений города Шымкента располагается по адресу: проспект Республики, 12 а (девятиэтажка).