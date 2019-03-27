16 фактов отравления угарным газом зарегистрировали в Туркестанской области за нынешний отопительный сезон.

В результате погибли 23 человека. Неблагоприятная статистика вынуждает спасателей выходить на профилактические акции. За минувшую зиму они обошли 50 тысяч домов и провели с жителями беседы на тему противопожарной безопасности.

Для пресечения несчастных случаев сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям оборудуют дома, магазины и госучреждения газосигнализаторами. Только в Сузакском районе уже установлено 150 приборов.