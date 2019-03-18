В Сайрамском районе Туркестанской области крестьянское хозяйство «Шерзад-1», основанное в 2000 году занимается разведением крупного рогатого скота.

В ходе пресс-тура, организованного пресс-службой акима Туркестанской области, журналисты посетили и ознакомились с работой данного хозяйства.

На сегодня в товариществе насчитывается более 120 голов КРС. Руководство хозяйства намерено расширить масштабы свое деятельности.

«Я начинал это дело с двумя коровами. Сначала вырастил и обменял одного на двух молодых телят и так далее. Затем получил помощь в рамках Государственной программы поддержки предпринимателей, что в свою очередь помогло продвижению нашего товарищества. Теперь мы планируем еще увеличить поголовье скота. Пока недостаточно техники, но благодаря господдержке, я планирую решить и этот вопрос», — сказал Ш.Абдукаримов.

Отметим, в настоящее время хозяйство также занимается производством молока. Производя ежедневно 2 тонны молока, продукцию сдают в компанию «ФудМастер». Здесь трудоустроено 7 человек, заработная плата составляет от 80 до 150 тысяч тенге.

На сегодняшний день работа этого предпринимателя стала примером для многих. Последовав примеру, жительница села Зауре Сансызбаева стала выращивать на территории своего двора 5 коров. Каждый день она получает 70-80 литров молока, сдает продукцию в магазины и молокоперерабатывающие цеха. Теперь, с целью расширения крестьянского хозяйства, она планирует получить в Толебийском районе земельный участок, и тем самым увеличить поголовье скота.

Пресс-служба акима Туркестанской области