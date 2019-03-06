Как живет в колонии пивной король Тохтар Тулешов: эксклюзивный репортаж

Пивной король Шымкента Токтар Тулешов полтора года назад узнал, что такое суровая действительность.

Территория исправительного учреждения разительно отличается от ухоженных, ландшафтных дворов бывшего «пивного» короля.

Это один из бывших домов Тохтара Тулешова. Сейчас у него другие апартаменты.

Камера в тюрьме сейчас заменила ему все особняки и ту сказочную жизнь, которую он создал вокруг себя и своих близких. Сейчас в комнате на 10 человек ему выделили два квадратных метра. Подъем в 6 утра и отбой в 22 часа. Тулешова, осужденного за тяжкое преступление, не привлекают к выполнению тяжелых работ.

Все, что ему позволяют – мыть полы, протирать окна и двери «родной» камеры. Потому что сейчас вся его жизнь проходит под жестким контролем.

Питается он тоже на общих основаниях.

Напомним, полтора года назад Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы.

Его обвиняли в попытке госпереворота. Признали виновным в экономических преступлениях, укрытии от уплаты налогов и обязали выплатить государству полтора миллиарда тенге. Все его имущество – от домов, бизнеса до элитных лошадей и прочей живности было конфисковано в доход государства.