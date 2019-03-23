Касым-Жомарт Токаев ознакомился с технологическим процессом прядения, отделки и пошива производственного текстиля, а также осмотрел образцы готовой продукции ТОО «AZALA Textile».

Кроме того, в ходе посещения Президенту Казахстана была представлена информация о производственных предприятиях, действующих на базе специальной экономической зоны «Оңтүстік».

В их числе – фабрика по производству ковров и ковровых изделий ТОО «Бал текстиль», чулочно-носочная фабрика ТОО «Әлем- БТ», конвейерная швейная фабрика ТОО «ПК «АГФ Групп», фабрика по производству обуви ТОО «СП «Lux shoes» , фабрика по пошиву полотенец и банных халатов ТОО «Tumar Textile» и другие предприятия.