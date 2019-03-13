Казахский той суровый и беспощадный – явление, связанное с излишествами. Как минимум, с гастрономической части точно. Бешпармак, баурсаки и копченая рыба конечно прекрасны, однако поджелудочная железа точно может начать вспоминать вас не самыми лучшими словами. Что делать, чтобы избежать переедания? Разбирает по пунктам, Harper’s BAZAAR.

Водные процедуры

Ученые уже доказали, что люди часто путают банальную жажду с чувством легкого голода. Выпейте перед началом празднества полный стакан воды, а заодно держите в памяти тот факт, что чувство насыщения приходит только через 15-20 минут после приема пищи.

Уменьшить количество спиртного

Алкоголь повышает аппетит и снижает способность организма к сжиганию жира. Точно не ваш лучший друг и спутник на время застолья.

Чашка кофе

Как бы не было удивительно, но порция эспрессо в конце застолья спасет ваш крепкий сон. Если быть точнее, поможет вам для того, чтобы переполненный желудок не заставлял вас раскаиваться за чревоугодие до утра. Все дело в хлорогеновой кислоте, которая содержится в кофе и улучшит ваш метаболизм.

Правило «трех кусочков»

Диетологи рекомендуют не ограничивать себя при выборе пищи, но поставить рамки в размере порции. Три ложки одного блюда будет вполне достаточно.