31 марта

Городской русский драматический театр в Шымкенте

Спектакль «Огниво», время 11:00 — 13:00.

Площадь Аль-Фараби.

Тел.: 53-03-92.

Стоимость билета: от 500 тенге.

Яркая, интересная, волшебная сказка «Огниво» порадует вас и ваших деток!

Этноисторический комплекс «Казына»

Парк находится рядом с памятником Байдибек би.

В парке высажены более 15 видов деревьев: это сосны, можжевельник, березы и другие деревья.

Этно-исторический комплекс «Казына» состоит из двух частей — исторической и культурно-развлекательной. В первой горожане и туристы могут познакомиться с памятниками, которые расположены вдоль аллеи этнопарка. Кроме того, в этой части комплекса находится парк «Назидания мудрых». На камнях высечены слова древних мыслителей. На территории комплекса также расположен новый монумент в форме пирамиды, который посвящен 550-летию казахского ханства.

Рядом с этнопарком находятся такие важные объекты, как площадь «Наурыз», историко-краеведческий музей, искусственное озеро, парк «Жайлаукол».

Зоопарк Шымкента

Стоимость билета: взрослый – 300 тенге, детский -150 .

Сейчас на площади 29 га содержатся около 2500 животных 249 видов. Зоопарк Шымкента — член ассоциации Евразийских зоопарков и аквариумов.

Дендропарк

Стоимость билета: 26 тенге.

Адрес: пр. Байдибек би.

Часы работы: с 10:00 до 23:59.

Любимое место для отдыха на свежем воздухе, модных ныне фотосессий и прогулок влюбленных.

Площадь парка — 120,52 гектара. Дендропарк представляет собой уникальный объект, в котором произрастают более 600 видов древесных и кустарниковых пород, представляющих флору самых различных географических зон мира.

Концерт группы «Rauf & Faik»

Шымкентская молодежь может прыгать от счастья. Впервые в третьем мегаполисе страны выступит российская группа «Rauf & Faik». Братья-близнецы исполнят известные хиты и новые песни.

Дата мероприятия: 31 марта 2019.

Начало: 18:00.

Продолжительность: 2 часа.

Место проведения: г. Шымкент, ул. Казиева, 2 А. Легкоатлетический спортивный комплекс «Манеж».