В этом году шымкентские школьники отдохнут на весенних каникулах с 21 марта по 2 апреля. Но, прежде чем поспешить на отдых, практически всем родителям придется написать по несколько расписок: где, когда и с кем будет ребенок, поедет ли куда отдыхать.

ДЛЯ ЧЕГО РАСПИСКИ В ШКОЛЕ?

Вот образец одной такой расписки, которую запросили у моей знакомой.

К слову, детей-школьников у нее трое. И на каждого нужно будет отписать по две такие расписки. Как рассказала мама учеников, такая ситуация происходит каждые каникулы и каждые праздничные выходные. «Для чего это делается? — возмущается Акмарал. — Это ведь и так понятно, что родитель несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка? Это что скрытый учет наших доходов?» Эти вопросы она задала классному руководителю одного из своих детей. На что та ответила: «Расписки берутся для того, чтобы во время проверки комиссии показать им». О каких именно комиссиях шла речь, не уточнили.

ЗАКОННО ЛИ И ДЛЯ ЧЕГО?

Во всех ли школах спрашивают родительские отчеты, когда дети идут на каникулы? Для чего это делается, есть ли специальное распоряжение, и прописано ли это в законодательстве. Как пояснили специалисты в управлении образования г. Шымкента, как такового распоряжения нет, и в законодательстве нигде это не прописано. Это делается для того, чтобы во время каникулярных дней родители правильно организовывали досуг своих детей и уделяли им больше внимания. Так как если что-то случается с ребенком (попал в передрягу, находится в ночное время на улице без родителей и т.п.) все «шишки», в первую очередь, будут лететь в адрес школы, где обучается ребенок. Хотя школа несет ответственность за ребенка только в моменты школьных занятий, а точнее, учебных часов. Все остальное время ответственность за детей полностью лежит на родителях.

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» В ШЫМКЕНТЕ

Нахождение ребенка в развлекательном заведении в ночное время может обернуться проблемами как для него самого и его родителей, так и для сотрудников и собственников развлекательного заведения. Что говорит закон по этому поводу?

Что относится к развлекательным учреждениям?

К развлекательным заведениям отнесены: игорные заведения, ночные клубы, кафе-бары, рестораны, интернет-кафе, бильярдные, боулинг-клубы и кинотеатры, театры.

В какое время детям запрещено находиться в развлекательных заведениях?

Пункт 4 статьи 36 Закона РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» запрещает нахождение там несовершеннолетнего без сопровождения законных представителей в ночное время — с 22.00 до 6.00 часов.

Ответственность за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях

В соответствии со статьей 132 Кодекса РК об административных правонарушениях допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время влечет административную ответственность в виде штрафа.

Кто привлекается к ответственности?

К административной ответственности могут быть привлечены как физические лица — родители ребенка, работники развлекательных учреждений (менеджеры, управляющие, старшие смены), так и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, являющиеся собственниками развлекательных заведений.

Размер ответственности

Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо — субъект малого, среднего или крупного предпринимательства), а также от того, привлекался ли правонарушитель ранее за подобное нарушение, и составляют от 30 до 200 месячных расчетных показателей (МРП). Напомним, что размер 1 МРП в 2019 году — 2525 тенге. В некоторых случаях штраф может быть применен вместе с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.

Кто должен проверять возраст посетителя развлекательного заведения?

Возраст посетителя развлекательного заведения должен устанавливать сотрудник этого заведения. При любых сомнениях относительно возраста посетителя сотрудник вправе потребовать у него доказать свой возраст путем предъявления удостоверения личности. В случае отказа посетителя подтвердить свой возраст, сотрудник вправе не допускать его в заведение.

Кто может выступать в качестве представителя несовершеннолетнего?

Статья 36 Закона РК «О правах ребенка» предполагает возможность нахождения несовершеннолетнего в развлекательном заведении только в присутствии законного представителя.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье законными представителями ребенка являются родители (родитель), усыновители (удочерители), опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

Родственные отношения подтверждаются свидетельством о рождении (усыновлении) ребенка. Полномочия опекуна (попечителя) подтверждаются соответствующим удостоверением. Никакие другие лица не могут быть признаны законными представителями. Соответственно нахождение несовершеннолетнего в развлекательном заведении в присутствии других совершеннолетних лиц (например, с молодым человеком, с компанией), но без законных представителей будет незаконным.

Подготовила Наталья Провозина