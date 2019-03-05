Квартиры для многодетных будут стоить от 8,4 млн тенге

В комитете МИИР назвали примерную стоимость квартир для многодетных семей, которые построят для ипотеки под 2% — стоимость жилья будет начинаться от 8,4 млн тенге, из расчета 60 квадратов по 140 000 тенге, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото с сайта sunraysiadaily.com.au

Как отметил глава комитета по делам строительства и ЖКХ Мархабат Жайымбетов, из 487 тысяч очередников в акиматах оказалось 28 тысяч многодетных семей с 4-мя и более детьми – это цифра по состоянию на 1 января 2019 года.

Выяснилось, что многие многодетные матери вставали не в те очереди – многодетных власти «нашли» и в очереди госслужащих, и инвалидов, и в неполных семьях.

Теперь же, когда 28 тысяч многодетных отделили от общего числа очередников, они станут первыми претендентами на ипотеку под 2% — в ближайшие семь лет будет построено 42 тысячи квартир.

«Примерно стоимость квартиры будет от 8,4 млн тенге – это от 60 квадратов по 140 000 тенге будет рассчитываться», — заявил Жайымбетов.

При этом 10% от стоимости квартиры можно будет погасить жилищными сертификатами, которые выдают акиматы.

Отмечается, что ипотека под 2% в Казахстане стартует со второго полугодия 2019 года.