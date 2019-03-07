Малазийское образование будет доступно для Туркестане

Университет Малайзии №1 – Taylor’s University — будет создавать специальные обучающие программы для студентов Туркестана.

К такой договоренности пришли официальные представители Туркестанской делегации и руководство университета Taylor’s University во время Международного бизнес-форума в Куала-Лумпуре.

Он состоялся в рамках роуд-шоу в Малайзию. Программу малазийского университета внедрят в процесс обучения студентов международного колледжа туризма и сервиса Туркестанской области, строительство которого запланировано на этот год. Там знания международного уровня будут получать будущие специалисты сфер туризма и сервисного обслуживания.

Жасулан Тулебеков – заместитель начальника управления туризма и внешних связей Туркестанской области: «Дуальное образование предусматривает получение сразу двух дипломов. То есть, выпускники Международного колледжа, которые обучились в Туркестанской области, получат диплом Международного колледжа и диплом университета «Taylor’s University». Это даст уникальную возможность трудоустроиться не только на территории Казахстана, но и за рубежом».

На данный момент стороны отрабатывают детали сотрудничества.

Следует подчеркнуть, что Международный бизнес-форум состоялся с участием более 100 крупных малазийских туроператоров и предпринимателей. Представители туркестанской делегации представили перед участниками мероприятия туристские возможности Туркестанской области: историко-культурные объекты региона, лечебно-оздоровительные места, краткосрочные туры, новые интересные маршруты, гостиницы и отели, зоны отдыха, развитие инфраструктуры и сервиса, реализуемые инвестиционные проекты. После презентации были проведены двусторонние В2В встречи.

Баян Каюпова, управляющий директор по внешним связям «Turkistan Invest», филиал АО «СПК «Туркестан»: «В ходе переговоров представители малазийского бизнеса проявили интерес к инвестированию в сферу туризма. В частности, обсуждались возможности строительства гостиниц и хостелов в Туркестане. Известно, что Малайзия занимает лидирующие позиции в мире по развитию туристического кластера, поэтому мы со своей стороны будем создавать все необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества».

Отметим, что роуд-шоу в Малайзию и Индонезию был организован Управлением туризма и внешних связей Туркестанской области при поддержке Посольства Казахстана в Малайзии. В составе делегации были руководители и представители управления туризма и внешних связей Туркестанской, филиал АО «СПК «Туркестан» — «Turkistan Invest», Ассоциация развития индустрии туризма Туркестанской области, информационный центр «Turkistan Tourism Center».

Жанат Тохтарбай