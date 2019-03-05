Лишение свободы сроком в 12 лет за убийство своей гражданской супруги получил 30-летний Эрик Е. Специализированный межрайонный уголовный суд Шымкента признал его виновным в умышленном убийстве, передает NUR.KZ.

Летом прошлого года, находясь в доме у своей гражданской жены в дачном массиве Кайнар Булак, Эрик Е., будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с хозяйкой.

Словесная перебранка переросла в рукоприкладство, в результате которого женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Как выяснилось, женщина отказывалась идти за спиртным, что и послужило поводом для начала ссоры.

Одним из главных свидетелей преступления оказалась малолетняя девочка, племянница убитой, гостившая в доме у тети. Также в доме находились еще двое годовалых малышей — общие дети Эрика и погибшей женщины.

Судьба обоих детей решалась органами опеки – которые, за неимением других родственников, определили малюток в детский дом.

Решением городского суда Шымкента приговор первой инстанции оставлен без изменения.