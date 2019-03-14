На трассе Шымкент-Самара в результате аварии погибли трое детей.

Сегодня, 14 марта, на 115 километре трассы Шымкент-Самара произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети. На дороге столкнулись Hyundai Starex и Daewoo Nexia.

Как рассказал журналистам свидетель аварии, тела детей находились в 10-15 метрах от места происшествия. По его словам, свидетелям аварии от увиденного было плохо.

В больницу с различными травмами госпитализированы двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, «в больницу Туркестана поступили двое детей четырех и двух лет, они из одной семьи, дети прооперированы, но их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Двое взрослых доставлены в центральную городскую больницу. Их состояние — средней тяжести».

В МВД РК подтвердили, что по дороге в медучреждение скончались трое маленьких детей. От травм несовместимых с жизнью в больнице скончался водитель Nexia.

На место аварии выехала оперативно-следственная группа и руководитель Департамента полиции Туркестанской области области.