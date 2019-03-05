Нуротановцы на местах выполняют поручения, принятые на съезде партии.

В рамках партийного проекта » Халыққа комек» сегодня в Шымкентском городском филиале партии «Nur Otan» прошел тематический прием граждан по разъяснению реализации социальных программ. Также здесь работает «Единое социальное окно», где граждане получают помощь по принципу «здесь и сейчас».

Прием ведут представители филиала партии «Nur Otan», депутаты маслихата, руководители управлении городского акимата, а также представители неправительственных организации. На каждого заявителя заводят социальную карту. Заполнила анкету и Ольга Нигматуллина. У нее у одной из близняшек ДЦП. Женщина пришла за помощью к партийцам, в Цоне не могут в базе найти ИИН ее дочери. Из-за этого Ольга не может оформить инвалидность на дочь Линару. Ей уже 16 лет.

Улбосын Мадуалиева воспитывает сына с ограниченными возможностями. Живет на съемной квартире. Женщина просит содействия в постановке его на учет. Партийцы объяснили, ей правила постановки на учет пообещали оказать всю необходимую медицинскую помощь. Руководители управлении образования и здравоохранения присутствовавшие на приеме записали данные мальчика.

Шынар Оразова