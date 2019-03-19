Об этом он сказал во время обращения народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

«Я принял решение сложить полномочия Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом Независимого Казахстана», — заявил Назарбаев, выступая во вторник.

«Я уверен, что мы идем по правильному пути. Если мы будем сильными, все будут считаться с нами. Если мы понадеемся на кого-то, то лишимся всех своих достижений. Да здравствует Казахстан!» — заявил Назарбаев.

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