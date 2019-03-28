Пожар на месторождении «Каламкас» прекратился, сообщает официальный представитель Министерства энергетики Нурлыбек Женисбек, передает Tengrinews.kz.

«28.03.2019 в 01.05 произошло погашение очага возгорания грифона возле скважины № 8237 на месторождении «Каламкас». На сегодняшний момент отсутствует водогазопроявление и закрылись возникшие грифоны», — проинформировал он.

Видео представлено Министерством энергетики Ранее глава КЧС Владимир Беккер рассказывал, что пожар на месторождении «Каламкас» относится к разряду сложных. «Это не рядовой пожар. Они сопровождаются различными проявлениями. Кроме того, в Мангистау постоянные ветра, которые меняют свое направление. Чтобы эффективно потушить данный пожар, необходимы значительные подготовительные работы», — говорил он.

Напомним, 25 марта в 04.40 на месторождении «Каламкас» произошло самовозгорание грифона на аварийной скважине № 8237. Жертв и пострадавших нет. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП.