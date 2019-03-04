Медицинские организации Шымкента приглашают прекрасную половину третьего миллионника страны на дни открытых дверей.

Государственные поликлиники готовы принять женщин без записи на прием к врачу. Подхватил акцию и городской онкологический центр.

Страшный диагноз: «Рак» — для Бибисары Бердымуратовой прогремел как гром среди ясного неба. Во время планового осмотра у женщины нашли опухоль молочной железы.

«На УЗИ обнаружили уплотнение, есть подозрение на рак. Я пришла к врачу, он меня быстро принял, так хорошо — сразу приехала и попала на прием», — рассказала Бибисара Бердымуратова, жительница г. Шымкента.

Попасть на прием к врачу можно без предварительной записи. В день открытых дверей женщины смогли бесплатно и быстро получить консультацию врача маммолога, онкогинеколога, сделать УЗИ молочной железы и органов малого таза.

«Цель — не только выявить раковые патологии, хотя если мы их выявим, это хорошо конечно. Но мы нацелены выявить предраковые патологии у женщин и вылечить их. В не запущенных случаях от 40 до 70 процентов пациенток выздоравливают», — рассказал Даулетбек Жумагали, заместитель главного врача онкологической больницы г. Шымкента.

На первом месте среди онкозаболеваний в Шымкенте стоит рак молочной железы. В прошлом году его выявили у 215 женщин. Следующий в страшном списке — рак шейки матки. На диспансерный учет в прошлом году встали 68 женщин. Лечение на ранних стадиях, приводит к исцелению. Именно поэтому женщинам старше 18 лет рекомендуют ежегодно проходить осмотр у гинеколога и маммолога.

Дни открытых дверей пройдут во всех городских поликлиниках до седьмого марта, включительно. Врачи бесплатно и без направлений проконсультируют жительниц Шымкента.

Анастасия Новикова