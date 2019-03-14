Осужден один из самых известных прокуроров Шымкента, некогда обвинявшем Тохтара Тулешева.

Экс-сотрудник прокуратуры Балгабай Сенгирбаев признан виновным в попытке мошенничества с использованием своего служебного положения. Будучи на прокурорском посту, Балгабай Сенгирбаев за мзду в 2 миллиона 100 тысяч тенге обещал содействие одному из подследственных.

При передачи части денег он был задержан. Вину признал сразу и полностью. Также было установлено, что полученные деньги не могут рассматриваться в качестве взятки, так как, несмотря на свою высокую должность, Сенгирбаев не мог повлиять на ход следствия.

В результате действия Сенгирбаева были квалифицированы как мошенничество, которое он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Бывший прокурор приговором суда обязан оплатить семикратную сумму – 14 млн. 100 тысяч тенге.

Балгабай Сенгирбаев довольно известен в Шымкенте, он прославился тем, что выступал в качестве гособвинителя на процессах Тохтара Тулешева, в деле по вымогательству у Серикжана Сейтжанова и многих других.

Данил Шемратов