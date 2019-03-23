Первая рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестан

Глава государства посетил микрорайон «Отырар» и ознакомился с ходом строительства 26 жилых домов по программе «Нұрлы жер». В ходе посещения Президенту Казахстана было доложено, что в рамках программы до конца 2019 года планируется ввод в эксплуатацию 1560 квартир общей площадью 96200 кв.метров.

Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан.

Глава государства уже посетил мавзолей Ахмета Ясави, ознакомился с планом реконструкции заповедника-музея «Азрет Султан» и ходом строительства здания центра «Ұлы Дала елі», областного акимата и управления, а также Конгресс-холла, Медиа-центра.

Общая площадь центра «Страна Великой Степи» составляет 1,32 гектара. Его возводят в подарок от Атырауской области, оно будет сдано в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство здания областного акимата и управления будет завершено в текущем году. Общая площадь здания Конгресс-холла — 3,1 га. ТОО «BI group» вводит данный объект в эксплуатацию в 2020 году. Также в этом году откроется Медиа-центр, который строится в подарок Туркестану от города Алматы. Его общая площадь составляет 1,56 га.

Глава государства побывал в недавно открытом областном Молодежном ресурсном центре. Касым-Жомарт Кемелович ознакомился с проектами «волонтерский клуб», «Жас сарбаз», «Школа языков» и «Stem».

Также состоялась встреча с резидентами коворкинг-центра «TURKISTAN HUB». На сегодня центр может обслуживать одновременно около 400 посетителей.

Глава государства посетил микрорайон «Отырар» и ознакомился с ходом строительства 26 жилых домов по программе «Нұрлы жер».

В ходе посещения Президенту Казахстана было доложено, что в рамках программы до конца 2019 года планируется ввод в эксплуатацию 1560 квартир общей площадью 96200 кв.метров.

По итогам поездки прошла встреча с общественностью в акимате Туркестанской области.

После обеда запланирован визит президента в Шымкент.