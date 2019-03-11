Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы изменится с 11 апреля 2019 года.

Законом РК от 8 января 2019 года № 215-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы. Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, с 11 апреля 2019 года плата за размещение наружной (визуальной) рекламы будет взиматься не только за размещение рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, но и за размещение на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Внесено уточнение, что в случае ненаправления соответствующего уведомления (в действующей пока редакции — при отсутствии соответствующего разрешительного документа) основанием для взыскания и внесения в бюджет суммы платы является фактическое размещение наружной (визуальной) рекламы.

Таблица ставок платы по размещению рекламы дополнена строками 8 и 9 с указанием ставок за:

8) наружную (визуальную) рекламу, распространяемую посредством видеоизображения, площадью:

— до 20 кв. м – 7 МРП (в городах областного значения) и 3 МРП (районного значения);

— свыше 20 кв. м. – 12 МРП (в городах областного значения) и 8 МРП (районного значения);

9) наружную (визуальную) рекламу, распространяемую посредством бегущей строки — 2 МРП (в городах областного значения) и 1 МРП (районного значения).

А также Таблица ставок дополнена примечанием, согласно которому под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной (визуальной) рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы.

Размер платы будет исчисляться исходя из ставок платы и фактического срока размещения наружной (визуальной) рекламы:

1) указанного в уведомлении;

2) установленного местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, города областного значения и района — в случае размещения наружной (визуальной) рекламы без направления уведомления. Сумма платы с 11 апреля 2019 года подлежит уплате в бюджет ежемесячно, в срок не позднее 25 числа текущего месяца (в настоящее время — месяца, следующего за отчетным).

При этом в случае размещения наружной (визуальной) рекламы на основании уведомления уплата платы за первый месяц размещения рекламы должна быть произведена до направления уведомления.

Плательщики платы при направлении уведомления местным исполнительным органам городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и районов должны приложить документ, подтверждающий внесение в бюджет суммы платы за первый месяц размещения наружной (визуальной) рекламы.

Сведения о плательщиках платы, суммах платы, периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, направлении (ненаправлении) уведомления будут представлять налоговым органам только местные исполнительные органы ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, то есть

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами теперь освобожден от представления в налоговый орган данных сведений.