За рулем джипа была женщина.

14 марта 2019 года около 10:30 часов, пограничным нарядом Хоргосского отряда задержана гражданка РК 1978 года рождения, которая следовала из Казахстана в сторону Международного центра приграничного содружества на личном автотранспорте «TOYOTA PRADO».

Пограничники при досмотре автомашины с использованием служебной собаки «Альфа», в нише правой двери обнаружили 13 боевых патронов калибра 7,62*39 мм. Год выпуска патронов не указан.

Автомашина была изъята и помещена под охрану на стоянку таможенной службы. Материалы дела переданы в Панфиловский райотдел полиции, для проведения досудебного расследования и принятия процессуального решения.

Пресс- служба ПС КНБ РК