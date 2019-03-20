В Туркестанской области полицейские подарили детям велотренажер и массажеры для рук и ног.

Праздник Наурыз – это праздник весны и обновления, дружбы, мира и труда, время делиться благими пожеланиями, помогать нуждающимся и совершать добрые дела.

Накануне празднования Наурыза сотрудники полиции Созакского РОП посетили районный центр для детей с ограниченными возможностями. В отделе полиции единогласно приняли решение помочь центру и на средства, собранные личным составом, купили подарки для его воспитаников.

Стражи порядка поздравили ребят с наступающим Наурызом и подарили им велотренажер, массажные устройства для рук и ног и другие подарки. Дети, их родители и работники центра искренне поблагодарили полицейских Созакского РОП за подарки и внимание, которые оказали полицейские.

Полицейские Туркестанской области пожелали детям здоровья и много радости и отметили, что проведение благотворительной акции стало уже доброй традицией для полицейских и они продолжат ее и в будущем.