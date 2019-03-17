Из-за повреждения на канализационных сетях 3094 частных дома в Шымкенте остались без газа.

17 марта ночью один предприимчивый житель отд. Тельмана решил провести канализацию к своему магазину.

Никаких согласований с владельцами прочих сетей брать он не стал. В результате был поврежден полиэтиленовый газопровод, подающий газ более 3000 абонентов.

Аварийная бригада, прибывшая на вызов утечку локализовала.

Без газоснабжения остались 3094 дома частного сектора, 19 коммунально-бытовых предприятий и 3 промпредприятия.

На место происшествия были вызваны сотрудники Абайского ОП.

Сотрудники газоснабжающей организации занимались восстановлением газоснабжения.

В этой связи они обратились к жителям с просьбой не открывать газ до полного восстановления газоснабжения, о чем их своевременно предупредили специалисты.