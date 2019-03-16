Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в Туркестанскую область, где ознакомится с ходом строительства, в том числе социальных инфраструктурных объектов Шымкента и строительства АДЦ Туркестана, сообщает пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан.

В Туркестане Премьер-Министр проведет совещание по перспективам развития города. В режиме селектора в его работе примут участие акимы регионов, которые доложат о текущем состоянии и проводимой работе по строительству объектов областного центра. Кроме того, будет проинспектирован ход застройки административно-делового центра города, жилых массивов и объектов социального назначения.

В этот же день А. Мамин с рабочей поездкой посетит г. Шымкент, где осмотрит объекты промышленной и социальной инфраструктуры прежних и строящихся районов. По итогам объезда окраин города Премьер-Министр проведет совещание по перспективам дальнейшего развития мегаполиса и реализации Комплексного плана застройки до 2023 года.